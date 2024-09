Ce mardi 3 septembre 2024, Matante Rosina annonce encore de l'humidité dans l'air dans l'est. La pluie s'est donnée rendez-vous sur les plaines et au volcan. L'ouest est relativement épargnée mais il est tout de même possible de recevoir quelques gouttes dans l'après-midi. Les températures remontent légèrement et la mer se calme. (photo sly/www.imazpress.com)