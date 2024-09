Meurtre, loto patrimoine, rando-vélo, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 15 septembre 2024 : - Saint-Leu : un homme tué, deux personnes interpellées et placées en garde à vue - Loto du Patrimoine : où en sont les travaux de réhabilitation des 18 bâtiments de l'île ? - Rando-vélo : pédaler en famille et entre amis sur les sentiers de l'ouest - Insolite : une pizza made in IA et Brigitte Macron fait l'actrice - La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça décoiffe

Saint-Leu : un homme tué, deux personnes interpellées et placées en garde à vue

Dans des circonstances encore indéterminées, un homme de 39 ans a été tué à Saint-Leu dans la nuit du samedi 14 septembre au dimanche 15 septembre 2024. Deux personnes sont été interpellées et placées en garde à vue. "Leur audition n'a pas encore été possible en raison de leur alcoolisation" indique le parquet de saint-Pierre. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la section de recherches de la gendarmerie. Une autopsie doit avoir lieu pour déterminer les causes exactes de la mort de la victime

Loto du Patrimoine : où en sont les travaux de réhabilitation des 18 bâtiments de l'île ?

À une semaine des journées du patrimoine, l'heure est au bilan des rénovations des 18 bâtiments de l'île bénéficiant du dispositif du loto du patrimoine. De la commune de Saint-Denis à Saint-Pierre en passant par l'Entre-Deux, ces structures à rénover sont disséminées sur les quatre coins de l'île. Ce dispositif porté par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ a un seul objectif : réhabiliter des monuments historiques dans l'Hexagone ainsi que sur l'île pour empêcher leur dégradation. La dernière structure ayant bénéficiée de de ce dispositif en 2024 est la gare de Saint-Benoît

Rando-vélo : pédaler en famille et entre amis sur les sentiers de l'ouest

La Rando-vélo a finalement lieu ce dimanche 15 septembre 2024. Organisée par les cinq communes du Territoire de l'Ouest, l'événement initialement prévu pour le dimanche 25 août avait été reporté en raison d'un épisode de forte houle qui avait impacté le littoral. La Rando-vélo est ouvert à tous les publics. Trois parcours et deux points de départ au choix seront proposés aux cyclistes

Insolite : une pizza made in IA et Brigitte Macron fait l'actrice

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre 2024, le voici. Pourquoi se casser la tête à inventer des recettes, lorsque l'Intelligence artificielle peut s'en charger. Au revoir "Emily in Paris" et bonjour à "Brigitte in Paris"

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça décoiffe

Matante Rosina a les cheveux en bataille à cause du vent de ce dimanche 15 septembre 2024. Il peut atteindre les 70 km/h dans le sud-ouest et le nord-est de l'île. Le matin, l'est va être un peu arrosé mais ailleurs c'est le soleil qui prédomine. Au fil des heures, les nuages se promènent gentiment sur l'ensemble du département.