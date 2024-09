Matante Rosina a les cheveux en bataille à cause du vent de ce dimanche 15 septembre 2024. Il peut atteindre les 70 km/h dans le sud-ouest et le nord-est de l'île. Le matin, l'est va être un peu arrosé mais ailleurs c'est le soleil qui prédomine. Au fil des heures, les nuages se promènent gentiment sur l'ensemble du département. (photo rb/www.imazpress.com)