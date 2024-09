Véto, crimes, Trump, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 16 septembre 2024 : - Dans le nord et est de l'île : chevaux blessés et malades recherchent vétérinaire désespérément - Un jeune homme retrouvé mort au Port et un homme tué à Saint-Leu - Trump réchappe à une nouvelle tentative d'assassinat présumée - Cyclisme : Aurélien Costeplane vainqueur du Tour de l'île - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil ce lundi

Dans le nord et est de l'île : chevaux blessés et malades recherchent vétérinaire désespérément

Mais où sont donc passés les vétérinaires équins à La Réunion ? Depuis plusieurs semaines, mois et même années, le nord et l'est de l'île désespèrent de pouvoir soigner leurs chevaux correctement et dignement. Depuis la disparition de l'ancien vétérinaire apprécié de tous et malgré la venue d'une professionnelle une année, mais repartie en mars 2024, la situation est particulièrement fragile pour les clubs, éleveurs et propriétaires.

Un jeune homme retrouvé mort au Port et un homme tué à Saint-Leu

Le week-end a été marqué par deux affaires de mort violente. Très tôt samedi matin 14 septembre 2024, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été mortellement agressé au Port. Dans la nuit du samedi 14 septembre au dimanche 15 septembre, un homme de 39 ans a perdu la vie dans les hauts de Saint-Leu après une agression. Les enquêtes sont en cours.

Trump réchappe à une nouvelle tentative d'assassinat présumée

Le FBI a annoncé dimanche enquêter sur "une tentative d'assassinat présumée" ayant de nouveau visé Donald Trump, le candidat républicain étant "sain et sauf" et un suspect ayant été arrêté.

Cyclisme : Aurélien Costeplane vainqueur du Tour de l'île

Ce dimanche 15 septembre 2024, Aurélien Costeplane est le grand gagnant de la 77ème édition du Tour cycliste de La Réunion. Huit étapes autour de l'île, d'est en ouest, au nord, en passant par le sud pour près de 100 cyclistes engagés. Tous venus de La Réunion, de Maurice ou encore de l'Hexagone. Pour cette ultime étape, les coureurs se sont affrontés sur 78 km de parcours avec au programme : le critérium de 30 tours au Barachois à Saint-Denis.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil ce lundi

Ce lundi 16 septembre 2024, Matante Rosina annonce du soleil pour commencer cette nouvelle semaine, c'est sa cousine qui lui a soufflé à l'oreille. En regardant sa poule Nénette qui gratte la terre, elle se dit que ça annonce un peu de pluie du côté du sud de l'île. le vent commence un peu à se calmer.