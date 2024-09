Cyclisme : Aurélien Costeplane vainqueur du Tour de l'île

Ce dimanche 15 septembre 2024, Aurélien Costeplane est le grand gagnant de la 77ème édition du Tour cycliste de La Réunion. Huit étapes autour de l'île, d'est en ouest, au nord, en passant par le sud pour près de 100 cyclistes engagés. Tous venus de La Réunion, de Maurice ou encore de l'Hexagone. Pour cette ultime étape, les coureurs se sont affrontés sur 78 km de parcours avec au programme : le critérium de 30 tours au Barachois à Saint-Denis. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Après plus d'une semaine d'efforts des 100 cyclistes, c'est Aurélien Costeplane qui arrive en première position du classement général de cette 77ème édition.

Lilian Picard est le nouveau maillot jaune du Tour cyliste de cette année 2024.

L'année passée, lors de 76ème Tour Cycliste de La Réunion c'est Tom Donnenwirth (Team Sakura), présenté comme favori dès le premier tour, qui a remporté la compétition.

Retour sur les différentes étapes

L’étape 1 – de Saint-Denis à Saint-Benoît. Elle a eu lieu le dimanche 8 septembre, au vélodrome Gabriel Chéfiare. 115 km de parcours avec une arrivée prévue, à partir de 15h20, sur l’esplanade du front de mer. Alexandre Costeplane était en tête dans la première étape.

L’étape 2 à Bras-Panon. Plus de 133 km de parcours avec un départ depuis le champ de foire de Bras-Panon avec une arrivée dans le vélodrome de la commune. Paul Picard de l'équipe Centrakor l'a remporté.

L’étape 3 – Sainte-Suzanne. Il s'agit d'un parcours de 90 km dont le départ a eu lieu depuis la mairie Sainte-Suzanne pour une arrivée près du stade de Deux Rives. C'est Cyril Couture qui franchit en premier la ligne d’arrivée au stade de Deux-Rives.

L’étape 4 – Le Tampon. Pour cette étape, les cyclistes ont pris la direction du sud de l'île. Le départ a été donné depuis la SIDR 400 du Tampon pour une arrivée au même endroit après 102 km de course. Elle est remportée par Cyril Couture, son deuxième succès depuis le début du tour.

L’étape 5 – Le Port – Petite-Île. 91 km de prévus avec un départ place des Cheminots au Port et jusqu’à la mairie de Petite-Île. C'est le Réunionnais Anthony Pothin du Vélo Club de Saint-Denis qui s'est imposé.

L’étape 6 – Petite-Île – Saint-Paul. 101 km de course au départ de la mairie de Petite-Île jusqu’à la grotte des premiers Français à Saint-Paul.

L’étape 7 – Saint-Paul. La septième étape débutera à Saint-Paul de la grotte des premiers Français sur une distance de 81 km afin d’arriver dans les hauteurs de la petite France.

Dernière étape – Saint-Denis. La dernière étape se courra le 15 septembre à Saint-Denis, au Barachois. 78 km de parcours au programme pour le critérium de 30 tours.

- Quatre courses annexes -

En plus du Tour, étaient proposées cette année, les Elles du Tour (féminines), le Tour des Jeunes (15/16 ans), le Tour des Masters (40 ans et plus). Mais également une épreuve dédiée aux enfants "Au Tour des marmailles".