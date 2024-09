François Caillé, agressions sexuelles, Attal, musées et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 18 septembre 2024 : - Affaire de corruption présumée : François Caillé remis en liberté, les investigations se poursuivent - Tribunal de Saint-Denis : un homme poursuivi pour avoir agressé sexuellement 11 petites filles - Gouvernement Barnier : Attal demande une clarification de "la ligne politique" - Les Musées régionaux dévoilent leur programmation pour la fin de l'année - La pa Météo France i di, sé zot i di - L'est couvert et l'ouest sous le soleil

Affaire de corruption présumée : François Caillé remis en liberté, les investigations se poursuivent

Les gardes à vue de François Caillé, président du groupe éponyme, et deux autres personnes, dont la directrice générale de l'entreprise ont été levées ce mardi 17 septembre 2024 en fin d'après-midi. Ils étaient retenus au commissariat Malartic à Saint-Denis pour des faits supposés de corruption, de favoritisme et de trafic d'influence dans le cadre de marchés publics attribués à la branche automobile du groupe. Les policiers de la brigade financière poursuivent leurs investigations.

Tribunal de Saint-Denis : un homme poursuivi pour avoir agressé sexuellement 11 petites filles

Un homme de 61 ans été jugé ce mardi 17 septembre 2024 par le tribunal de Saint-Denis. Il est poursuivi pour plusieurs agressions sexuelles et attentat à la pudeur avec violence commis sur onze jeunes filles âgées de moins de 15 ans. Les faits se sont produits à Sainte-Rose entre 1985 et 2004. Six des onze victimes habitent toujours à La Réunion. Elles étaient présentes à l'audience. Elles ont tenu à témoigner publiquement "pour que la honte change de camp"

Gouvernement Barnier : Attal demande une clarification de "la ligne politique"

Le Premier ministre Michel Barnier doit clarifier sa "ligne politique, notamment sur d'éventuelles hausses d'impôts et sur les grands équilibres gouvernementaux", pour que les députés macronistes envisagent d'intégrer son gouvernement, a estimé mardi Gabriel Attal dans un message aux membres du groupe Ensemble pour la République (EPR).

Les Musées régionaux dévoilent leur programmation pour la fin de l'année

La 41ème édition des Journées européennes du Patrimoine, qui se tient ce week-end du 21 et 22 septembre 2024, donne le coup d’envoi de la seconde partie de saison pour les établissements de la Réunion des Musées Régionaux. Au programme de ces prochains mois, des rendez-vous artistiques, culturels et scientifiques qui vont rythmer la Cité du Volcan, le Musée Stella Matutina, Kélonia ou encore le musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'est couvert et l'ouest sous le soleil

Ce mercredi 18 septembre 2024, matante Rosina prévoie quand même son parapluie vu les nuages qu'il y a au-dessus de sa tête dans l'est de l'île. En revanche, ailleurs le soleil prédomine et reste bien accroché sur les plus hauts sommets. Laissez votre palto à la maison, le mercure du thermomètre grimpe. Sur les bords de mer, on pourra ressentir 28°C.