Ce mercredi 18 septembre 2024, matante Rosina prévoie quand même son parapluie vu les nuages qu'il y a au-dessus de sa tête dans l'est de l'île. En revanche, ailleurs le soleil prédomine et reste bien accroché sur les plus hauts sommets. Laissez votre palto à la maison, le mercure du thermomètre grimpe. Sur les bords de mer, on pourra ressentir 28°C. (photo rb/www.imazpress.com)