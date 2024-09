Professeurs, Salette, Nouvelle-Calédonie, mobilités et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 19 septembre 2024 : - Élève de 3 ans frappée : derrière la violence, la question de la santé mentale des professeurs - Messe de la Salette : des milliers de fidèles convergent vers Saint-Leu pour prier la Vierge - Nouvelle-Calédonie: un mort par balle au cours d'une opération des forces de l'ordre - Saint-Denis remet la mobilité douce au coeur de ses préoccupations - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et un peu de pluie

Élève de 3 ans frappée : derrière la violence, la question de la santé mentale des professeurs

Après la publication d'une vidéo montrant une institutrice frappant une enfant de trois ans dans l'Hexagone, la polémique continue d'enfler. Si les condamnations sont – bien heureusement – unanimes, nombreux sont ceux à souligner les difficiles conditions de travail du corps enseignant, dont certains sont "poussés à bout". Un argumentaire qui divise.

Messe de la Salette : des milliers de fidèles convergent vers Saint-Leu pour prier la Vierge

Comme chaque année à cette période, la ville de Saint-Leu bat au rythme de la fête de La Salette. Ce jeudi 19 septembre 2024, des milliers de fidèles vont converger vers l'église pour célébrer Notre-Dame de la Salette et la remercier d'avoir protégé la commune d'une terrible épidémie de choléra en 1859. Une messe sera célébrée à partir de 10 heures par Monseigneur Pascal Chane-Teng.

Nouvelle-Calédonie: un mort par balle au cours d'une opération des forces de l'ordre

Un homme a été tué au cours d'une opération des forces de l'ordre à Saint-Louis, en Nouvelle-Calédonie, dans la nuit de mercredi à jeudi, portant à douze le nombre de décès depuis le début des troubles dans l'archipel, a-t-on appris auprès des autorités.

Saint-Denis remet la mobilité douce au coeur de ses préoccupations

Ce mercredi 18 septembre 2024, la ville de Saint-Denis remet l'accent sur une de ses ambitions : remettre la mobilité douce au coeur de ses préoccupations et dans celui des Dionysiens. Entre vélos, bus et marche à pied, l'objectif est simple : arrêter de prendre sa voiture par réflexe pour des trajets courts. Autour de divers aménagements prévus à cet effet et mis à disposition par la municipalité pour ses usagers, la maire de la ville de Saint-Denis attend de plus en plus de monde sur les routes à bord de moyens de transport à mobilité douce.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et un peu de pluie

Même si quelques nuages se baladent dans l'est ce jeudi 19 septembre 2024, Matante Rosina pense que le matin le ciel sera dégagé. Mais au fil des heures, les nuages grossissent à vue d'oeil à l'intérieur de l'île. Par la suite, c'est l'ouest qui se retrouve sous les nuages et il est même possible que quelques gouttes tombent. En début de soirée, l'est se retrouve sous une petite pluie qui va perdurer toute la nuit.