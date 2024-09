Même si quelques nuages se baladent dans l'est ce jeudi 19 septembre 2024, Matante Rosina pense que le matin le ciel sera dégagé. Mais au fil des heures, les nuages grossissent à vue d'oeil à l'intérieur de l'île. Par la suite, c'est l'ouest qui se retrouve sous les nuages et il est même possible que quelques gouttes tombent. En début de soirée, l'est se retrouve sous une petite pluie qui va perdurer toute la nuit. (photo rb/www.imazpress.com)