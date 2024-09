Coke, gouvernement, patrimoine, application et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 20 septembre 2024 : - Addictions : la consommation de coke explose à La Réunion - La France devrait avoir un gouvernement avant dimanche - Journées du patrimoine : l'ensemble des communes de l'île se préparent à accueillir la population - Toute l’actualité de La Réunion et du monde sur votre mobile, grâce à l’application Imazpress - La pa Météo France i di, sé zot i di - Sortez vos éventails

Addictions : la consommation de coke explose à La Réunion

Pendant longtemps, le prix élevé de la cocaïne à La Réunion a limité sa disponibilité sur l’île. Ce temps est révolu : la demande augmente, les volumes grimpent, la consommation devient grand public. Le point sur ce phénomène avec des médecins addictologues.

La France devrait avoir un gouvernement avant dimanche

La France devrait avoir un gouvernement "avant dimanche", a fait savoir jeudi Michel Barnier après avoir soumis à Emmanuel Macron une liste de 38 ministres, dont 16 de plein exercice, parmi lesquels le LR Bruno Retailleau à l'Intérieur et le MoDem Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères.

Journées du patrimoine : l'ensemble des communes de l'île se préparent à accueillir la population

Léon Dierx, Musée des arts décoratifs de l'océan Indien ou encore Cité du Volcan, les communes de l'île se préparent à accueillir la population pour les journées du patrimoine ces samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024. Pour cette 41 édition, ce n'est pas une mais deux thématiques qui seront mises à l'honneur : "Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions" et "Patrimoine maritime". L'occasion pour les plus curieux de venir profiter d'une multitude d'activités gratuites, pour tout âge et sur tout le territoire.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Sortez vos éventails

Matante Rosina a entendu la pluie sur la tôle de sa case cette nuit dans l'est. Ce vendredi 20 septembre 2024 au matin, il pleut encore un peu chez elle. Dans l'ouest, le ciel est bien chargé également. Au fil des heures, le ciel se dégage dans l'est laissant la place au soleil pour bien nous réchauffer. Mais dans le nord-ouest et l'ouest, i faut s'attendre à un peu de pluie. Matante Rosina a sorti son éventail.