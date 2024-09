Matante Rosina a entendu la pluie sur la tôle de sa case cette nuit dans l'est. Ce vendredi 20 septembre 2024 au matin, il pleut encore un peu chez elle. Dans l'ouest, le ciel est bien chargé également. Au fil des heures, le ciel se dégage dans l'est laissant la place au soleil pour bien nous réchauffer. Mais dans le nord-ouest et l'ouest, i faut s'attendre à un peu de pluie. Matante Rosina a sorti son éventail. (photo rb/www.imazpress.com)