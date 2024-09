Filière équine, Macron, "Biblis en folie", application et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 26 septembre 2024 : - Un lourd parcours d'obstacles pour la filière cheval péi - À l'ONU, Macron somme Israël et le Hezbollah de cesser le feu - "Biblis en folie" : bien plus que des livres... les bibliothèques, véritable lieu de partage et d’échange - Restez connectés à l’actualité locale, nationale et internationale où que vous soyez grâce à l’application Imazpress - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures plus élevées ce jeudi

Un lourd parcours d'obstacles pour la filière cheval péi

Club, élevage, tourisme, médiation animale… La filière cheval est une composante importante du développement des territoires. Créatrice d'emplois et génératrice d'activités sportives, elle connaît pourtant de nombreuses difficultés à La Réunion. Problèmes de transport, absence de vétérinaire, pas ou peu d'aides… la jeune filière équine a encore un lourd parcours d'obstacles à franchir. À La Réunion, la filière représente pourtant plus de 300 emplois, 3.000 cavaliers licenciés et surtout 2.500 équidés environ

À l'ONU, Macron somme Israël et le Hezbollah de cesser le feu

Emmanuel Macron a demandé mercredi haut et fort à Israël et au Hezbollah de cesser leurs hostilités au Liban, estimant que l'escalade au Proche-Orient était, "dans l'immédiat", "le risque principal" pour la stabilité mondiale.

"Biblis en folie" : bien plus que des livres... les bibliothèques, véritable lieu de partage et d’échange

La première édition des Biblis en folie se tiendra à compter de ce vendredi 27 et jusqu'au 29 septembre 2024 à La Réunion. Dédiées à valoriser ces équipements culturels, elles seront l’occasion de découvrir une programmation festive, gratuite et surtout accessible à tous. Sur l'île, une centaine d’événements dans 17 communes sont proposés aux petits comme aux grands.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures plus élevées ce jeudi

Ce jeudi 26 septembre 2024, Matante Rosina prend son parapluie pour aller chercher sa baguette de pain ce matin dans l'est. Dans l'ouest en revanche, mettez plutôt un chapeau, le soleil chauffe bien. Dans l'après-midi, l'est retrouve un ciel dégagé. Les nuages se développent à l'intérieur de l'île et peuvent déborder entre les plages de la côte ouest et la capitale. Il est même possible de sentir quelques gouttes de pluie. Matante Rosina vous prévient, le temps peut se dégrader dans la nuit dans l'est. Le mercure du thermomètre grimpe un peu plus aujourd'hui et le vent retrouve un peu de vigueur un peu partout sur La Réunion.