Des températures plus élevées ce jeudi

Ce jeudi 26 septembre 2024, Matante Rosina prend son parapluie pour aller chercher sa baguette de pain ce matin dans l'est. Dans l'ouest en revanche, mettez plutôt un chapeau, le soleil chauffe bien. Dans l'après-midi, l'est retrouve un ciel dégagé. Les nuages se développent à l'intérieur de l'île et peuvent déborder entre les plages de la côte ouest et la capitale. Il est même possible de sentir quelques gouttes de pluie. Matante Rosina vous prévient, le temps peut se dégrader dans la nuit dans l'est. Le mercure du thermomètre grimpe un peu plus aujourd'hui et le vent retrouve un peu de vigueur un peu partout sur La Réunion. (photo vs/www.imazpress.com)