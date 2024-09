Baleines, Liban, rétro, Néandertal et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 28 septembre 2024 : - Un dernier saut et puis s'en vont : les baleines quittent les eaux de La Réunion - Liban : frappes israéliennes meurtrières contre le fief du Hezbollah à Beyrouth - Rétro : Drogues, ministre inconnu, médicaments, filière équine et détention de mineures - Néandertal ne se mélangeait pas, et c'est peut-être ce qui l'a perdu - La pa Météo France i di, sé zot i di -

Un dernier saut et puis s'en vont : les baleines quittent les eaux de La Réunion

Voilà, c'est fini… enfin presque. Nous sommes le samedi 28 septembre 2024 et les belles géantes des mers sont en train de lever leurs nageoires pour un dernier salut dans les eaux réunionnaises. Selon les chiffres encore provisoires de l'association Globice, 360 baleines nous ont rendus visite cette année contre 1.156 en 2023. Une saison qui "peut faire pâle figure mais au regard de l’historique global, c’est une très bonne saison", lance Globice.

Liban : frappes israéliennes meurtrières contre le fief du Hezbollah à Beyrouth

Israël a dit mener dans la nuit de vendredi à samedi de nouvelles frappes à Beyrouth visant des dépôts d'armes du Hezbollah, peu après un premier raid meurtrier qui a ciblé, selon l'armée, le "quartier général" du mouvement armé pro-iranien Hezbollah, dans une escalade qui suscite l'inquiétude internationale. Le raid particulièrement violent sur un quartier densément peuplé a fait deux morts et 76 blessés, selon un premier bilan du ministère libanais de la Santé. Ces opérations se poursuivront "jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints", a ajouté M. Netanyahu, douchant les espoirs d'une trêve proposée mercredi par la France et les Etats-Unis. Depuis lundi, ces bombardements ont fait plus de 700 morts, en majorité des civils selon la même source

Rétro : drogues, ministre inconnu, médicaments, filière équine et détention de mineures

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 septembre au vendredi 27 septembre 2024:

• Lundi 23 septembre - Conducteurs ouvrez la bouche, c'est un contrôle anti stupéfiants

• Mardi 24 septembre - Les Réunionnais ne connaissent pas le nouveau ministre des Outre-mer et ont le sentiment de ne pas avoir été respectés

• Mercredi 25 septembre - Face aux "petits" virus et bactéries, les médicaments peuvent vous rendre (encore) plus malades

• Jeudi 26 septembre - Un lourd parcours d'obstacles pour la filière cheval péi

• Vendredi 27 septembre - L'Observatoire des prisons accuse la justice de détenir "illégalement" deux mineures à Domenjod

Néandertal ne se mélangeait pas, et c'est peut-être ce qui l'a perdu

Changement climatique, épidémies ? Les causes de l'extinction de Néandertal restent un mystère. L'étude d'un spécimen de la vallée du Rhône, dont la lignée a passé 50.000 ans sans échanger de gènes avec d'autres groupes, ouvre une nouvelle piste: celle de son isolement génétique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end ensoleillé

Ce samedi 27 septembre 2024, Matante Rosina prévoit un début de week-end sous le soleil. Même si quelques nuages s'invitent sur le littoral nord-est, ils ne viendront pas gâcher le beau temps. Dans l'après-midi, les nuages décident de se diriger sur les pentes de l'ouest et du sud de l'île. Quelques petites farines peuvent se faire sentir. Si vous êtes à la plage, dans l'ouest, le ciel est partagé entre nuages et soleil. Matante Rosina prend son éventail aujourd'hui. Il va faire chaud.