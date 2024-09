Drogues, ministre inconnu, médicaments, filière équine et détention de mineures

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 septembre au vendredi 27 septembre 2024: • Lundi 23 septembre - Conducteurs ouvrez la bouche, c'est un contrôle anti stupéfiants • Mardi 24 septembre - Les Réunionnais ne connaissent pas le nouveau ministre des Outre-mer et ont le sentiment de ne pas avoir été respectés • Mercredi 25 septembre - Face aux "petits" virus et bactéries, les médicaments peuvent vous rendre (encore) plus malades • Jeudi 26 septembre - Un lourd parcours d'obstacles pour la filière cheval péi • Vendredi 27 septembre - L'Observatoire des prisons accuse la justice de détenir "illégalement" deux mineures à Domenjod (Photo : www.imazpress.com)

Lundi 23 septembre - Conducteurs ouvrez la bouche, c'est un contrôle anti stupéfiants

A La Réunion de plus en plus de conducteurs perdent leur permis à l’issue d’un contrôle routier ou d’un simple accident, pour "conduite sous stupéfiants". Comment se déroulent ces tests ? Sont-ils fiables ? Peut-on les contester ? Et comment diminuer le risque de se faire attraper ? On vous explique tout sur les tests salivaires.

• Mardi 24 septembre - Les Réunionnais ne connaissent pas le nouveau ministre des Outre-mer et ont le sentiment de ne pas avoir été respectés

Le sénateur François-Noël Buffet a été nommé ministre des Outre-mer ce samedi 21 septembre 2024. Son ministère est rattaché au Premier ministre. En deux ans il est le 5ème à s'installer rue Oudinot où se trouve le siège du ministre des Outre-mer. Il est quasiment inconnu du grand public, surtout dans les territoires ultramarins dont il n'a lui même qu'une faible connaissance. Il est aussi encarté chez Les Républicains (LR), un parti battu à plate couture aux Européennes et aux législatives dans les Outre-mer en général et à La Réunion en particulier. Une carte de visite peu flatteuse qui fait dire, en substance, aux Réunionnais.es que nous avons interrogés : "comme d'habitude ni nous ni notre vote n'ont été respectés puisque nous n'avons pas voté pour avoir des ministres macronistes ou de droite".

• Mercredi 25 septembre - Face aux "petits" virus et bactéries, les médicaments peuvent vous rendre (encore) plus malades

Fièvre, nez qui coule, maux de tête, courbatures, toux... cela fait plusieurs semaines que certains Réunionnais enchainent les petits virus et les bactéries. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après le dernier point de Santé publique France, les cas de gastro-entérites aiguës et les infections respiratoires aigües s'intensifient. La faute au temps certes, avec du froid, du chaud, du vent, peut-être aussi aux antibiotiques - surprescrits ou pris en auto-médication-, ce qui rend les virus et les bactéries beaucoup plus résistants.

• Jeudi 26 septembre - Un lourd parcours d'obstacles pour la filière cheval péi

Club, élevage, tourisme, médiation animale… La filière cheval est une composante importante du développement des territoires. Créatrice d'emplois et génératrice d'activités sportives, elle connaît pourtant de nombreuses difficultés à La Réunion. Problèmes de transport, absence de vétérinaire, pas ou peu d'aides… la jeune filière équine a encore un lourd parcours d'obstacles à franchir. À La Réunion, la filière représente pourtant plus de 300 emplois, 3.000 cavaliers licenciés et surtout 2.500 équidés environ.

• Vendredi 27 septembre - L'Observatoire des prisons accuse la justice de détenir "illégalement" deux mineures à Domenjod

Dans un communiqué publié ce jeudi 26 septembre 2024, la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) affirme que "deux adolescentes (sont) détenues illégalement à la prison de Saint-Denis de La Réunion". Les deux jeunes filles âgées de 17 et 16 ans sont incarcérées dans le quartier des femmes adultes du centre pénitentiaire de Domenjod. Ce qui, selon l'OIP, est illégal puisque les mineures doivent être "détenues séparément des adultes". Interrogé par Imaz Press, Vincent Pardoux de FO pénitentiaire note que les deux mineures sont effectivement détenues dans le quartier des adultes "car il n'existe pas de quartier mineures filles à La Réunion". Il réfute toutefois toute accusation de "détention illégale", puisque "les deux mineures ont été placées en centre pénitentiaire par une décision de justice".