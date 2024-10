Budget, Liban, mobilisation, ce qui change et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 1er octobre 2024 : - Budget 2025 : les Outre-mer (peut-être) sacrifiés sur l'autel des économies à trouver par le gouvernement - L'armée israélienne mène des "raids terrestres localisés" dans le sud du Liban - Vie chère, service public, retraites : les syndicats à nouveau dans la rue - Carburants, APL, retraites…tout ce qui change en octobre - La pa Météo France i di, sé zot i di -

Budget 2025 : les Outre-mer (peut-être) sacrifiés sur l'autel des économies à trouver par le gouvernement

Michel Barnier et son gouvernement prévoient de présenter le budget 2025 dans la semaine du 9 octobre 2024. Selon plusieurs informations concordantes, à la recherche d'économies, le gouvernement compterait amputer de 200 millions d'euros le budget alloué aux Outre-mer. Cela pour tenter de renflouer les caisses de l'Etat frappées par un important déficit.

L'armée israélienne mène des "raids terrestres localisés" dans le sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir commencé des "raids terrestres localisés" dans des villages du sud du Liban, affirmant cibler le mouvement islamiste Hezbollah, malgré les appels internationaux à la désescalade. La France envoie un navire militaire au large du Liban en cas d’évacuation de ressortissants.

Vie chère, service public, retraites : les syndicats à nouveau dans la rue

Ce mardi 1er octobre 2024, l'intersyndicale de La Réunion, à l'exception de la CFDT, appelle à une large mobilisation pour les salaires, les services publics et l'abrogation de la réforme de retraites. La date de la mobilisation a été choisie pour coïncider d'une part avec la prise de parole du Premier ministre Michel Barnier pour son discours de politique générale. D'autre part avec le début, dans quelques jours, des discussions à l’Assemblée nationale sur le budget 2025.

Carburants, APL, retraites…tout ce qui change en octobre

Ce mardi 1er octobre 2024 et comme à chaque début de mois, l'heure est à quelques petits changements pour le porte-monnaie des Réunionnais. Et ce mois-ci, contrairement à d'autres, il y a plusieurs bonnes nouvelles pour le budget de la population. À commencer par une baisse des carburants – pas vu depuis 2022 -, une hausse des retraites et une hausse des aides au logement. Le mois d'octobre est également marqué par le passage à l'heure d'hiver dans l'Hexagone. Avec trois heures d'écart à compter de ce samedi 26 septembre, pas sûr que cela ravisse ceux habitué à regarder leurs séries ou leurs matchs à la télé.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages qui trainent

Ce 1er jour du mois d'octobre est baptisé par quelques petites pluies dans l'est en début de journée. D'après Matante Rosina, les nuages se développent et se dirigent dans l'intérieur de l'île. les plus hauts sommets en revanche restent baignés de soleil. Les hauts de l'ouest ne sont pas à l'abri de quelques farines. Le vent se renforce surtout sur le nord de l'île et dans le sud sauvage.