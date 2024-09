Ce 1er jour du mois d'octobre est baptisé par quelques petites pluies dans l'est en début de journée. D'après Matante Rosina, les nuages se développent et se dirigent dans l'intérieur de l'île. Les plus hauts sommets en revanche restent baignés de soleil. Les hauts de l'ouest ne sont pas à l'abri de quelques farines. Le vent se renforce surtout sur le nord de l'île et dans le sud sauvage. (photo sly/www.imazpress.com)