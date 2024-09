Carburants, APL, retraites…tout ce qui change en octobre

Ce mardi 1er octobre 2024 et comme à chaque début de mois, l'heure est à quelques petits changements pour le porte-monnaie des Réunionnais. Et ce mois-ci, contrairement à d'autres, il y a plusieurs bonnes nouvelles pour le budget de la population. À commencer par une baisse des carburants – pas vu depuis 2022 -, une hausse des retraites et une hausse des aides au logement. Le mois d'octobre est également marqué par le passage à l'heure d'hiver dans l'Hexagone. Avec trois heures d'écart à compter de ce samedi 26 septembre, pas sûr que cela ravisse ceux habitué à regarder leurs séries ou leurs matchs à la télé (Photo www.imazpress.com)

• Carburants en octobre 2024 : les prix au plus bas depuis 2022 à La Réunion

Les tarifs des carburants à La Réunion poursuivent la baisse amorcée le mois dernier et connaissent une chute importante. - ce qui est une très bonne nouvelle. La moyenne des cours du pétrole a atteint un niveau plus vu depuis l’année 2022, l’offre mondiale étant beaucoup plus importante que ce qui avait été envisagé, la demande s’affaiblissant après la période estivale, et les transactions étant portées par un affaiblissement du dollar.

Ainsi, au 1er octobre 2024, le sans plomb baisse de 6 centimes et le gazole de 7 centimes.

• Nouvelle salve de revalorisation des petites retraites

Environ 850 000 retraités, dont 8.638 à La Réunion, bénéficieront d'une augmentation de leur pension

Ces derniers seront revalorisés en moyenne de 50,94 euros par mois. Cette hausse concerne les petites pensions des retraités ayant eu une carrière complète.

L'augmentation est effective sur la pension de septembre versée le 9 octobre. Cette mesure est issue de la réforme des retraites de 2023. Dès septembre 2023, 60.000 retraités en France avaient bénéficié de cette hausse. Les autres ont dû attendre un an. Ils recevront, dès le 9 octobre, un rappel des sommes dues depuis septembre 2023.

• Hausse des APL de 3,26 % en moyenne

Pour être en cohérence avec la hausse des loyers, l'aide au logement (APL) sera revalorisée de 3,26 % à partir du 1er octobre 2024.

Ainsi une APL de 175 euros passera à 180,70 euros.

Cette hausse concerne 6,6 millions de foyers en France dont plus de 112.000 à La Réunion. Les bénéficiaires n'ont aucune démarche à faire, la revalorisation sera automatique.

Autre léger changement, les APL seront versés le vendredi 4 octobre, contre le 5 du mois habituellement.

• Les appels de faux conseilleurs bancaires vont être bloqués

À compter du 1er octobre, il ne sera plus possible de falsifier un numéro de téléphone pour se faire passer pour un conseiller bancaire.

Les opérateurs téléphoniques vont déployer un système d'authentification de l'origine des appels. Ce dispositif vise à empêcher l'usurpation des numéros de téléphone fixes, également appelé spoofing, qu'il s'agisse de ceux des banques, des entreprises ou des administrations publiques.

Toutefois, ce dispositif ne sera pas fiable à 100 % : les fraudeurs peuvent continuer d’utiliser un numéro de portable, même si cette technique est plus dissuasive.

Selon le rapport annuel de l’observatoire de la sécurité des moyens de paiements de la Banque de France, ces appels ont coûté près de 375 millions d'euros aux Français en 2023.



• Derniers délais pour payer votre taxe foncière

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier (ou son usufruitier), n’oubliez pas de régler votre taxe foncière.

Si vous utilisez un chèque, un virement ou de l’espèce, vous avez jusqu’au mardi 15 octobre pour régler votre dû. Attention toutefois, cette méthode de paiement est uniquement possible si votre montant d’imposition est inférieur à 300 euros. Si vous réglez en ligne, alors vous avez jusqu’au dimanche 20 octobre à minuit pour le faire.



• Et puis l’heure change...

Cette année ce sera dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre.

Les Français de l'Hexagone vont gagner une heure de sommeil. Contrairement à nos amis du continent qui ont dû manipuler leur réveil et pendule pour ne pas se faire piéger et arriver en retard au travail, à La Réunion, il faudra simplement compter trois heures de décalage au lieu de deux avec l'Hexagone.

