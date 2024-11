Infanticides, Guerre, Laurent Pantaleon, TAAF et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 27 novembre 2024 : - Les Avirons : le père de famille donne la mort à ses deux fillettes de 4 et 7 ans et se suicide - Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah entrera en vigueur mercredi matin au Liban - Garanti 100% Kréol : Laurent Pantaleon sélectionné au festival international du film documentaire - Saint-Pierre propose de plonger au cœur des Terres australes et antarctiques françaises - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures qui grimpent malgré quelques brises

Les Avirons : le père de famille donne la mort à ses deux fillettes de 4 et 7 ans et se suicide

Ce mardi 26 novembre 2024, Deux fillettes de 4 et 7 ans ont été tuées par leur père, âgé d'une soixantaine d'années, dans une maison des Avirons. Le père de famille s'est ensuite donné la mort par pendaison. La mère de famille, enseignante au Port, a été hospitalisée en état de choc. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Une cellule psychologique a été mise en place dans les établissements scolaires des deux jeunes victimes

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah entrera en vigueur mercredi matin au Liban

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah entrera en vigueur mercredi matin au Liban, a annoncé mardi le président américain Joe Biden, après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et la puissante formation libanaise armée et soutenue par Téhéran.

Garanti 100% Kréol : Laurent Pantaleon sélectionné au festival international du film documentaire

Le réalisateur réunionnais Laurent Pantaleon a été sélectionné pour présenter son dernier documentaire, Garanti 100% Kréol, dans la prestigieuse catégorie Envision de l’IDFA (festival international du film documentaire), le plus grand festival international de films documentaires, qui s’est tenu du 14 au 24 novembre 2024 à Amsterdam. Une consécration pour ce cinéaste dont le travail cherche à explorer les "profondeurs culturelles de La Réunion"

Saint-Pierre propose de plonger au cœur des Terres australes et antarctiques françaises

Le jeudi 19 décembre 2024 à 19 heures, le Kerveguen (Saint-Pierre) accueillera une soirée dédiée aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Cette rencontre mettra en lumière les enjeux de ces territoires "entre aventure et préservation" à travers le regard d’Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du Conseil consultatif des TAAF.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures qui grimpent malgré quelques brises

C'est sous un bien dégagé que démarre cette journée pour Matante Rosina ce mercredi. Nous échapperons d'ailleurs pas à la montée progressive des températures au cours de la journée. Une hausse qui favorise le développement de nuages dans les Hauts. Et attention car ça va souffler entre Saint-Philippe et la Pointe au Sel.