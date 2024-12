Censure, cocaïne, Barnier, Région Réunion et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 4 décembre 2024 : - Le couperet de censure prêt à couper la ligne de vie du gouvernement - Cocaïne : une campagne pour alerter oui, mais bien insuffisante face à une consommation banalisée - Barnier compte sur un "réflexe de responsabilité" des députés pour ne pas le censurer - La Région s'engage pour les entreprises réunionnaise et lance le dispositif F.A.I.R.E - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée tranquille sous le soleil

Le couperet de la censure prêt à trancher la ligne de vie du gouvernement

C'est l'heure de vérité pour le gouvernement Barnier, après avoir déclenché l'article 49.3 pour tenter de faire passer en force le budget 2025 de la Sécurité sociale. Les deux motions de censure déposées par le NFP et le RN seront examinées et votées ce mercredi 4 décembre 2024, en fin de soirée. Le gouvernement (encore) en place agite le spectre de l'apocalypse pour éviter la censure. Mais il est fort probable qu'elle soit votée, que le gouvernement tombe et que la France s'enfonce un peu plus dans la crise politique majeure provoquée par dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.

Cocaïne : une campagne pour alerter oui, mais bien insuffisante face à une consommation banalisée

Ce mardi 3 décembre 2024, la préfecture de La Réunion et l'Agence régionale de santé ont lancé une vaste campagne de prévention "La cocaïne lais spa li trap a ou". Une campagne limitée à la période des fêtes de fin d'année et à certains lieux. Bien insuffisant, alors que la cocaïne touche tous les milieux et des réunionnais de plus en plus jeunes et devient totalement banalisée.

Barnier compte sur un "réflexe de responsabilité" des députés pour ne pas le censurer

Michel Barnier a jugé "possible" que les députés lors du vote de la motion de censure mercredi, promis par la gauche et l'extrême droite, aient un "réflexe de responsabilité", tout en écartant la possibilité d'être renommé à Matignon si son gouvernement tombait.

La Région s'engage pour les entreprises réunionnaise et lance le dispositif F.A.I.R.E

Ce mardi 3 décembre, a eu lieu - dans le cadre du lancement du Fonds d’aide à l’investissement régional pour les entreprises (#F.A.I.R.E) financé par l’Union Européenne - la signature de la convention du dispositif en présence de la Banque Française commerciale Océan Indien, de la Caisse d’Épargne CEPAC, de la BRED Banque populaire et d’autre part, le Fonds Européen d’investissement. Dès janvier 2025, 74 agences bancaires proposeront un nouvel instrument financier pour faciliter l'accès aux prêts des TPE/PME.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée tranquille sous le soleil

Matante Rosina pense que la journée sera tranquille à la Réunion ce mercredi 4 décembre 2024. Le soleil brille, alors sortez les lunettes de soleil. Le matin, quelques nuages à l'est, mais rien de sérieux. L'après-midi, ils s'éloigneront. Le Volcan reste ensoleillé, avec de rares averses. Les températures ne bougent pas par rapport à la veille et la mer est calme.