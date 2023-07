Congés parentaux, Borne, volcan, internet et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 27 juillet 2023 : - À peine nommée ministre des Solidarités, Aurore Bergé réfléchit à raccourcir les congés parentaux - Remaniement: Borne dénonce les "fables" sur ses prétendus désaccords avec Macron - Une activité faible mais un spectacle toujours présent - Pour les plus de 55 ans : des ateliers pour naviguer sur internet en toute sécurité - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dans le sud, du soleil ailleurs

A peine nommée ministre des Solidarités, Aurore Bergé réfléchit à raccourcir les congés parentaux

Les congés parentaux seront-ils bientôt raccourcis ? C'est en tout cas la volonté de la nouvelle ministre des Solidarités, Aurore Bergé, qui réfléchit "raccourcir et mieux rémunérer le congé parental", d'après une interview accordée à Ouest-France le 25 juillet 2023. Une annonce qui est loin de ravir les associations et syndicats, qui pointent déjà du doigt une mesure anti-sociale. La nouvelle ministre débute donc bien son mandat, alors que sa nomination avait déjà fait grincer nombre de dents

Remaniement: Borne dénonce les "fables" sur ses prétendus désaccords avec Macron

Elisabeth Borne a dénoncé mercredi les "fables" et les "fictions" qui ont circulé au moment du remaniement autour de supposés désaccords entre elle et Emmanuel Macron, jugeant "dérisoires" les "petites attaques" personnelles.



Une activité faible mais un spectacle toujours présent

Ce jeudi 27 juillet 2023 l'éruption est toujours en cours au volcan. Même si l'activité est en baisse, le spectacle est de nouveau visible de la RN2 depuis ce week-end pour le plus grand plaisir des visiteurs. Le front de coulée n’a quant à lui pas évolué depuis le 5 juillet. Il est désormais figé et se situe à 1,8 km de la route.



Pour les plus de 55 ans : des ateliers pour naviguer sur internet en toute sécurité

Hameçonnage, phishing ou encore simshing… longue est la liste des dangers auxquels un individu peut être confronté sur internet. Si de nos jours nous avons les codes pour déceler les différents subterfuges qui nous visent, pour les personnages âgées la réalité est tout autre. Considérées comme l’une des populations les plus vulnérables sur internet, l’association Solidarnum met en place des ateliers dédiés à naviguer sur internet en toute liberté et sécurité pour les personnes de plus de 55 ans à Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.



La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dans le sud, du soleil ailleurs

Matante Rosina est sûr d'elle. Ce jeudi 27 juillet 2023 il y aura un peu de pluie dans le sud et du soleil ailleurs. Notre gramoune a aussi vu que la mer sera peu agitée. Et chez vous, quel temps fait-il ?