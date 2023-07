A peine nommée ministre des Solidarités, Aurore Bergé réfléchit à raccourcir les congés parentaux

Les congés parentaux seront-ils bientôt raccourcis ? C'est en tout cas la volonté de la nouvelle ministre des Solidarités, Aurore Bergé, qui réfléchit "raccourcir et mieux rémunérer le congé parental", d'après une interview accordée à Ouest-France le 25 juillet 2023. Une annonce qui est loin de ravir les associations et syndicats, qui pointent déjà du doigt une mesure anti-sociale. La nouvelle ministre débute donc bien son mandat, alors que sa nomination avait déjà fait grincer nombre de dents (Photo sly/www.ipreunion.com)

"Elle ferait bien de laisser ça sur le plan de l'idée sans prolongement, c'est une ânerie" raille Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale du Snuipp-FSU. "Je ne sais pas monde dans lequel elle vit mais ce n'est pas celui de la vie réelle. Je connais beaucoup de femme qui n'aborde pas ce congé à contre cœur, le problème principal se pose pour trouver des solutions de garde" ajoute-t-elle.



"Vouloir réformer ce droit, correspondrait à un recul social, et viendrait à nouveau mettre en péril notre modèle social. Cette mesure permet aux parents de prendre le temps de s'occuper de leur enfant, de lui apporter toute l'attention nécessaire, tout ayant une rémunération" estime Janick Cidney, secrétaire départemental de Force Ouvrière



Cette proposition intervient d'ailleurs alors que la demande a tendance à pointer dans l'autre sens. En 2021, le congé paternité avait d'ailleurs été prolongé pour passer de 11 à 25 jours. Une avancée saluée par les associations, qui avaient tout de même regretté que ce congé ne soit pas aligné sur celui du congé maternité. Il est donc curieux de vouloir revenir sur cette avancée – rare en ces temps – qui a permis de passer de 49% de prise de congé paternité en 2013 à 72% en 2021, d'après les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques



"Il est vrai qu'il faut augmenter le montant des congés, mais réduire sa durée est une suggestion capitaliste de mon point de vue. On part du principe qu'on prend nos congés parce qu'on n'a pas de moyens de garde – ce qui peut aussi être vrai – sans penser un instant que les parents ont peut-être tout simplement envie de profiter des premiers mois de vie de leurs enfants" s'agace Alizée Alizée Cauvin-L'Heureux, référente du collectif féministe Noustoutes 974.



"L'objectif caché de la proposition de la ministre est bien de réduire les dépenses publiques, au moment où le gouvernement prépare le budget 2024 dont l’objectif est de dégager "entre 10 et 15 milliards" d’euros de coupes franches. Dans le même ordre, le gouvernement s'attaque également aux dépenses de santé, après les soins dentaires dont le remboursement passera en octobre de 70% à 60%, le gouvernement influera sur les médicaments et les arrêts de travail" avance Janick Cidney.



"Oui, il faut augmenter le nombre de places en crèche. Oui, il faut plus d'assistantes maternelles et de meilleures conditions de travail pour ces dernières. Et oui, il faut augmenter les indemnités des congés parentaux. Mais raboter sur les temps de congé…Ca n'a pas pas de sens" estime-t-elle. "C'est aberrant de proposer cette mesure, surtout comme première mesure : cela montre surtout que son mandat ne sera pas dans l'intérêt du peuple."



- Une ministre déjà décriée -



Aurore Bergé a assuré dans les pages de Ouest-France que "trop de femmes prennent un congé parental long parce qu’elles n’ont pas de solution pour faire garder leur enfant". Une affirmation qu'elle n'a pas sourcée ou soutenue avec une quelconque donnée. Et les observations de certains professionnels de santé n'ont pas particulièrement l'air d'aller dans son sens.



"En tant qu’accompagnante parentale, cela me semble non adapté aux besoins des parents que de le raccourcir" observe en tout cas Leya Ingar, infirmière-puéricultrice. "Ce congé est mis en place pour les parents ; le père et la mère. On se rend compte que depuis que le conge paternité a été rallongé beaucoup plus de pères s’occupent de leur enfant et posent un congé parental, bien que les mères sont encore majoritaires dans la prise de ce congé parental" souligne-t-elle.



Pour la professionnelle aussi, "là ou il devrait y avoir une vraie réflexion, c'est concernant l'indemnisation de ce congé par la CAF car celle-ci est sous calculée et n’encourage aucunement les parents à le prendre."



"Il y a plein de parents qui ont envie de profiter des premiers mois de vie de leur enfant, de tisser des liens. Le congé parental, c'est accompagner la croissance de son enfant" abonde Alizée Cauvin-L'Heureux.



Là où la ministre a raison, c'est que beaucoup sacrifient leurs congés en raison de la trop faible rémunération. "Beaucoup de mamans me disent en consultation qu’elles reprennent le travail a contre-cœur et ne peuvent choisir le congé parental pour des raisons financières" confirme Leya Ingar. " Dans les pays nordiques, le conge maternité est bien plus long. Le bien être parental et de l’enfant sont au centre de leur priorité. C’est un modèle inspirant."



"Depuis la crise Covid, beaucoup de salariés ont revu leurs priorités, et sont plus attachés à leur qualité de vie en famille. Le temps consacré à l'enfant lors d'une naissance, ou d'une arrivée dans le foyer en fait partie. Il faut revaloriser le montant de l'allocation pour permettre justement à plus de salariés de faire valoir ce droit, et non de raccourcir la durée qui amènerait une diminution des demandes" analyse par ailleurs Janick Cidney.



"Le congé parental est un droit acquis qui n'était pas gagné d'avance. Cette proposition est complètement hors sol, comme souvent dans cette macronie. On a l'impression d'avoir une clique de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Honnêtement, pour la ministre des Solidarité, est-ce ça le sujet prioritaire du moment ? Ça commence mal et c'est stupéfiant de connerie. La consigne doit être de faire oublier les retraites, quitte à dire de grosses bêtises" conclut Marie-Hélène Dor.

De nombreuses voix se sont élevées à l'annonce de la prise de poste d'Aurore Bergé au ministère des Solidarités. Ses opposants ont notamment dénoncé ses prises de positions considérées comme anti-sociales, notamment pour son vote contre le repas à 1 euro pour tous les étudiants ou l'allongement du congé pour décès d'un enfant. Des militants lui reprochent aussi sa position contre le mariage pour tous - position sur laquelle elle était revenue - ou ses rencontres avec des militantes considérées comme transphobes. Globalement, ses détracteurs estiment que la ministre n'a jamais vraiment pris position pour les minorités et les publics les plus fragiles.

Contactés, les députés réunionnais n'ont pas réagi à l'interview d'Aurore Bergé, à l'exception de Karine Lebon qui s'est fendue d'un tweet railleur :

Ma réaction suite aux propos d’Aurore Bergé #congeparental pic.twitter.com/SY84KpASB6 — Karine Lebon (@KarineLebon) July 26, 2023

as/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com