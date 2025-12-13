À la une de ce dimanche : Marchés de Noël et inflation, le recyclage des Takata, inondations en Indonésie, insolite, voyage au centre des déchets et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 14 décembre 2025 : - Marchés de Noël et inflation : une saison sous tension mais essentielle pour les artisans réunionnais - Airbags Takata : une procédure de destruction parfaitement encadrée à La Réunion - Indonésie: le bilan des inondations dépasse les 1.000 morts - Insolite : deux Miss par très fair-play, une voiture traînée par un camion et une publicité de Noël qui cartonne - Dans un incinérateur francilien, voyage au centre des déchets - La pa Météo France i di, sé zot i di - un dimanche tout gris, tout mouillé (Photo www.imazpress.com)

À l’approche des fêtes, les marchés de Noël s’installent partout sur l’île. Les stands s’alignent, les allées s’animent, et les visiteurs affluent. Mais derrière cette effervescence, les artisans affichent une prudence de circonstance. Si la période reste essentielle sur le plan économique, elle se déroule désormais dans un contexte tendu : baisse du pouvoir d’achat, inflation persistante et explosion du prix des matières premières.

La campagne de rappel concernant le scandale des airbags Takata est loin d’être terminée. En cette fin d'années 2025, le scandale persiste avec de nouvelles campagnes de rappel pour divers modèles de voitures. Au 30 novembre 2025 à La Réunion, 20.416 véhicules restent encore à traiter, "44.115 véhicules ont été contrôlés (dont 16.698 depuis la campagne Stop Drive) indique la préfecture à Imaz Press. Des dispositifs défectueux, qu’il convient désormais de détruire. Un airbag Takata ne se jette pas comme une pièce ordinaire. Il contient une charge explosive qu’il faut traiter avec précaution.

Le bilan des inondations et glissements de terrain qui ont dévasté l'ouest de l'Indonésie a dépassé les 1.000 morts, a annoncé samedi l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) alors que de nouvelles fortes pluies sont attendues sur la région.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 8 au au vendredi 12 décembre 2025, le voici. Dans une vidéo dévoilée après l'élection de Miss France, deux candidates ont insulté les demi-finalistes du concours. Un poids lourd a trainé une voiture sur plusieurs centaines de mètres dans un tunnel de Chambéry (Savoie). Une publicité pour les fêtes de Noël est devenue virale avec plus de 20 millions de vues.

Au bord de la Seine, dissimulé à 31 mètres de profondeur dans l'ouest parisien, un ballet insoupçonné: un grappin charrie des monceaux d'ordures ménagères et alimente en permanence les deux fours-chaudières d'Isséane, un des trois incinérateurs de la région parisienne.

Ce dimanche 14 décembre 2025, Matante Rosina est contente. Elle tombe sur de bonnes galettes manioc bien dorées en ouvrant son calendrier de l’avent. En croquant dedans, elle a une intuition : la journée sera grise et pluvieuse. Les nuages resteront maîtres du ciel du matin au soir, et des averses sont attendues sur quasiment toute l’île. Par moments, la pluie pourrait devenir plus soutenue, surtout dans les hauts. Ce dimanche, mieux vaut prévoir un parapluie… ou trouver une bonne raison de rester au chaud.