Pour les plus de 55 ans : des ateliers pour naviguer sur internet en toute sécurité

Hameçonnage, phishing ou encore simshing… longue est la liste des dangers auxquels un individu peut être confronté sur internet. Si de nos jours nous avons les codes pour déceler les différents subterfuges qui nous visent, pour les personnages âgées la réalité est tout autre. Considérées comme l’une des populations les plus vulnérables sur internet, l’association Solidarnum met en place des ateliers dédiés à naviguer sur internet en toute liberté et sécurité pour les personnes de plus de 55 ans à Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne (Photo d'illustration AFP)

Les hackers débordent d’imagination en matière de techniques frauduleuses destinées à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance.

A l’heure où l’activité numérique se démocratise, l’hyper connexion des séniors n’est pas sens risque. Selon l’Insee en 2019, 48 % des plus de 60 ans disposent d’internet à leur domicile. "Les séniors sont un public particulièrement vulnérable face aux dangers d’internet" nous explique Morgane, membre de l’association Solidarnum, "notre action consiste à expliquer aux personnes âgées les dangers qu’ils peuvent rencontrer sur internet, de les sensibiliser et leur expliquer les démarches à suivre s’ils sont confrontés à des techniques frauduleuses", poursuit-elle.

Et pour sensibiliser les séniors faces aux risques du numériques l’association prévoit de mettre en place dès septembre à Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ; des ateliers ludiques "pour faire le point et adopter les bonnes pratiques" sur internet indique Solidarnum

Dans un camion itinérant, les ateliers qui dureront 2h30 seront articulés autour de quatre thématiques : la sécurité sur internet, comment savoir si un site est sécurisé ou pas, les virus; le cyberharcèlement et les tentatives d’escroqueries ; et enfin les fake news.

– Mettre fin à la fracture numérique –

En activité à Saint-Clotilde, l’association Solidarnum se fixe comme objectifs de participer activement au développement numérique dans le territoire de La Réunion en permettant la réduction de la fracture numérique. Touchant certaines couches sociales ou géographiques de la population, l’association anime des actions ainsi que des services d’inclusion numérique.

Si les date des ateliers n’ont pas encore été dévoilé, Solidarnum prévoit d’être présent dans 11 quartiers des communes du nord de l'île.

