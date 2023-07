Effets scolaires, campagne sucrière, Pakistan, volcan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 31 juillet 2023 : - Effets scolaires : la rentrée n'est pas encore passée mais les portefeuilles sont déjà vidés - La campagne sucrière démarre au Gol - Attentat suicide au Pakistan : au moins 44 morts lors d'un rassemblement d'un parti islamique radical - 30ème jour d'éruption au Piton de la Fournaise - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ?

Effets scolaires : la rentrée n'est pas encore passée mais les portefeuilles sont déjà vidés

En ce lundi 31 juillet 2023, nous sommes à la mi-chemin entre d'une part le début des vacances scolaires et de l'autre la rentrée des classes. Pour les familles, l'heure est donc aux achats des fournitures scolaires. Si certains les ont déjà achetés, d'autres attendent le versement de l'allocation de rentrée – ce mardi 1er août 2023 - pour partir à la course aux effets. Quoi qu'il en soit, peu importe, la date, l'heure et le lieu où l'on achète ce qui est certain, c'est que les prix ont augmenté… de quoi étrangler encore plus le budget des familles

La campagne sucrière démarre au Gol

La campagne sucrière pour le bassin du Gol débute ce lundi 31 juillet 2023. La réception des cannes destinées aux essais a débuté dès mercredi, dans un contexte toujours aussi complexe. Les planteurs restent inquiets pour l'avenir de la filière, alors que la campagne de l'année dernière a été catastrophique

- Attentat suicide au Pakistan : au moins 44 morts lors d'un rassemblement d'un parti islamique radical

Au moins 44 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées dans un attentat suicide dimanche dans le nord-ouest du Pakistan lors d'un rassemblement d'un parti islamique radical.



30ème jour d'éruption au Piton de la Fournaise

La première éruption de l'année continue pour le 30ème jour consécutif au Piton de la Fournaise. La lave reste figée à 1,8 km de la route, et les conditions météorologiques dans la zone du site éruptif et des coulée n’ont permis que de très rares observations visuelles directe ce week-end. Quatre séismes seulement ont été enregistrés ces dernières 24 heures.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ?

Matante Rosina et ses amies ont un peu abusé sur le thé et les petits gâteaux ce dimanche soir. Alors ce lundi matin 31 juillet 2023, notre gramoune ne sait pas trop quel temps il fera. Pouvez-vous l'aider et lui dire quelle sont les couleurs du ciel près de chez vous ?