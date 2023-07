La campagne sucrière démarre au Gol

La campagne sucrière pour le bassin du Gol débute ce lundi 31 juillet 2023. La réception des cannes destinées aux essais a débuté dès mercredi, dans un contexte toujours aussi complexe. Les planteurs restent inquiets pour l'avenir de la filière, alors que la campagne de l'année dernière a été catastrophique (Photo Sly/www.imazpress.com)

Le début de la coupe est, cette année encore, perturbée par plusieurs. Un démarrage tardif couplé à une baisse de volume de canne prévisionnel se sont invités dans cette campagne, alors que le secteur est toujours plus en difficulté.

Ce retard s'explique par le fait qu'Albioma est en pleine phase de transition, et "la disponibilité de vapeur, indispensable au fonctionnement de l’outil industriel" n'était pas au rendez-vous. Pour limiter les dégats, les sucreries ont proposé d’augmenter la réception de cannes pour les essais de Bois-Rouge dès le 24 juillet.

Les Commissions Mixtes d’Usines du Gol, de Grand Bois et de Savanna ont finalement pu fixer le 21 juillet 2023 une date de démarrage de la campagne sucrière pour le bassin du Gol, qui débute donc ce lundi. La campagne sucrière pour le bassin de Bois Rouge démarrera 3 août 2023.

A noter que la campagne sucrière de 2022 a été catastrophique. Près de 1,300 million de tonnes de cannes ont été récoltées, à l'issue d'une campagne sucrière agitée.

- Des saisonniers inquiets -

Cette situation n'est pas sans conséquence pour les salariés saisonniers qui risquent de se retrouver inéligibles à l'indemnisation des allocations chômage. Une problématique que ces derniers avaient déjà rencontré l'an dernier, où Tereos avait finalement accompagné les saisonniers du Gol.

Chaque année sur l'île, l’agriculture et tout particulièrement le secteur de la canne à sucre aurait besoin de 3200 employés d'après la CFDT.

La pénibilité, la saisonnalité et le peu de revenu de l'activité serait les causes de ce manque.

- Partage de bénéfices entre Téréos et les planteurs -

Seule bonne nouvelle pour les planteurs, Téréos va leur verser 7,4 millions d'euros issus du partage des bénéfices "records" de l'industriel, boosté par le prix du sucre.

Une règle fixée par la nouvelle convention canne. À partir de 13,5 millions d’euros de bénéfice, toute somme excédentaire entre ce seuil et 17 millions d’euros est partagée à raison de 1/3 pour les planteurs et 2/3 pour l’industriel. S’il dépasse 17 millions d’euros, la différence entre le bénéfice réalisé et ce seuil est partagée à parts égales. "On commence à ressentir les effets positifs de la convention", note Florent Thibault.

Un surplus qui va également servir à financer un plan de relance "massif" des tonnages.

Reste donc maintenant aux planteurs d'attendre que cette transition prenne fin pour que les commissions mixtes d'usine puissent avoir lieu. Et dès lors que cela sera possible, les planteurs pourront sauront quand la campagne sucrière 2023 débutera. D'autant que selon les prévisions, la campagne devrait être meilleure que l'année passée.

- Prudence sur les routes -

Jusqu’à la fin de l’année, les usagers de la route sont invités à la plus grande prudence en raison de la présence dans le trafic de tracteurs agricoles et de cachalots, ces véhicules d’environ 18 mètres de long transportant la canne. Ces convois qui se déplacent très lentement occuperont alors une place importante dans le flux de circulation.

Le préfet de La Réunion demande à tous les conducteurs "d’observer la plus grande vigilance et attire leur attention sur l’importance du partage de la route entre poids lourds, tracteurs agricoles, automobilistes, deux roues et piétons". Il appelle également les usagers de la route "à faire preuve de la plus grande prudence et patience pour que cette campagne se déroule en toute sécurité".

