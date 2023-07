Campagne sucrière : un démarrage tardif, des saisonniers inquiets

Ce jeudi 27 juillet 2023, la section syndicale du CFDT Agri Agro de la sucrerie du Gol se rassemblait devant la préfecture où elle était reçue à 11h. L'objectif de la rencontre, alerter sur la situation des salariés saisonniers de la filière agricole. Pour rappel, la campagne sucrière débute tardivement cette année. Si une date de démarrage a été fixée pour le sud, l'est de l'île est toujours dans l'attente (photos sly/www.imazpress.com)

Un démarrage tardif couplé à une baisse de volume de canne prévisionnel n'est pas sans conséquence pour les salariés saisonniers qui risquent de se retrouver inéligibles à l'indemnisation des allocations chômage.

6 mois ou 910 heures de travail, c'est ce qu'il leur faudrait pour pouvoir bénéficier des aides. Au vu de la situation cette année, le temps d'activité requis ne sera pas atteint.

L'année dernière, la même situation était déjà observée et Tereos avait finalement accompagné les saisonniers du Gol. L'effort ne sera pas reconduit en 2023 d'après une note d'information envoyé par l'industriel.

"Une assistante sociale est dès à présent mise à la disposition des employés pour trouver des alternatives financières" a précisé Alexis Apaya, délégué syndical CFDT Agri Agro.

Un rendez-vous a été pris ce jeudi matin avec la préfecture pour alerter sur la situation. Le député Jean-Hugues Ratenon était présent pour assister salariés et syndicat lors de cette réunion.

Parmi les solutions envisagées par les parlementaires et les représentant syndicaux, la poursuite de l'activité des salariés en intersaison.

La CFDT demande également pour La Réunion l'adaptation des engagements pris par le gouvernement pour l'amélioration de l'emploi des travailleurs saisonniers dans une feuille de route sortie début juin.

"A l’instar du tourisme, le secteur des saisonniers agricoles souhaiterait bénéficier des engagements de l’État pour améliorer leur emploi" a indiquait Alexis Apaya.

- De moins en moins d'employés -

Chaque année sur l'île, l’agriculture et tout particulièrement le secteur de la canne à sucre aurait besoin de 3200 employés d'après la CFDT.

"D’année en année les salariés sont de plus en plus difficilement mobilisables. Alors qu’un bon nombre d’entre eux atteignent l’âge de la retraite chaque année, il devient de plus en compliqué de trouver la relève" s'est inquiété ce jeudi le délégué syndical.

La pénibilité, la saisonnalité et le peu de revenu de l'activité serait les causes de ce manque.

Le rassemblement organisé ce jour à la préfecture vise à lutter contre la perte de ce métier "si important pour La Réunion" a souligné Jean-Hugues Ratenon.

C'est pourquoi la CFDT souhaite sur le long terme une meilleure rémunération des saisonniers, l'assurance d'être indemnisé pleinement pendant 6 mois, la préparation des saisonniers par la formation ou encore des solutions d'emplois pendant l'intersaison.

