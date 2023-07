Matante Rosina et ses amies ont un peu abusé sur le thé et les petits gâteaux ce dimanche soir. Alors ce lundi matin 31 juillet 2023, notre gramoune ne sait pas trop quel temps il fera. Pouvez-vous l'aider et lui dire quelle sont les couleurs du ciel près de chez vous ? (Photo rb/www.imazpress.com)