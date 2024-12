Tags, cocaïne, Darmanin, Net Bourse et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 27 décembre 2024 : - Au Port, les murs ont des messages à faire passer - Cocaïne : lorsque la fête sombre dans l’enfer de la dépendance - Violences sexuelles aggravées : Darmanin souhaite étendre la garde à vue à 72h - Net Bourse : des étudiants toujours sans nouvelles, le Département assure traiter les dossiers - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil toute la journée, de la pluie en soirée dans l'est

Depuis quelques semaines, les murs du Port se couvrent petit à petit de nombreux tags revendicatifs. Une action militante non-signée, qui dénonce entre autres la responsabilité du gouvernement dans la crise à Mayotte, le génocide à Gaza, ou encore la gestion néo-coloniale de la France à La Réunion.

Longtemps réservée aux milieux les plus aisés, la consommation de cocaïne est de plus en plus répandue dans les milieux populaires. À La Réunion, plus de 200 personnes ont été prises en charge dans les services d'addictologie pour une dépendance à la cocaïne en 2024. Ils sont commerçants, cadres, ouvriers, étudiants, sans emploi… de tout corps de métier et de milieux différents. Deux d'entre eux ont accepté de témoigner. En cette période de fêtes, "pouvant être propice aux consommations à risque", il est important de sensibiliser.

Le nouveau garde des Sceaux Gérald Darmanin a annoncé jeudi vouloir porter le délai de garde à vue à 72 heures "dans les cas de violences sexuelles aggravées et de féminicides".

Depuis plusieurs mois, des étudiants attendent le versement ou des réponses sur l'aide départementale Net Bourse, en vain… L'excuse qu'ils entendent : le piratage informatique qu'on subit les services du Département. De son côté, la collectivité explique être "mobilisée y compris pendant les fêtes de fin d’année pour poursuivre l’analyse des demandes de bourses reçues et combler, au fur et à mesure, les retards accumulés".

Matante Rosina se dit que la météo de ce vendredi 27 décembre 2024 est identique à celle d'hier. Le matin, le soleil brille partout. En fin de matinée, les nuages se forment sur les hauteurs de l'ouest et peuvent laisser échapper de petites gouttes. Partout ailleurs, le soleil reste toute la journée même dans les cirques. Il est fort possible que la pluie s'invite dans l'est cette nuit. Matante Rosina veut y croire.