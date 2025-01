Cyclones, Dikeledi, Los Angeles, pêche et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 10 janvier 2025 : - Saison cyclonique : avec l'anticyclone des Mascareignes, les phénomènes filent droit - Dikeledi devrait rapidement s'intensifier, le nord Madagascar toujours sérieusement menacé - À Los Angeles, les incendies les "plus dévastateurs" de Californie toujours indomptés - Protection des poissons : la préfecture interdit la pêche dans huit cours d'eau - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une chaleur écrasante (Photo www.imazpress.com)

Actuellement dans le bassin des Mascareignes, le phénomène Dikeledi se déplace tout droit vers le nord-est de Madagascar, sans descendre vers le sud. Une trajectoire linéaire, similaire à celle de Chido qui a frappé Mayotte le 14 décembre 2024. Conséquence d'un anticyclone bien marqué en cette saison, qui contribue à pousser les systèmes vers l'ouest.

Ce vendredi 10 janvier 2025, Dikeledi circule toujours au stade de tempête tropicale modérée et se situe à un peu plus de 900 km à l'est de côtes de Madagascar. S'il poursuit sa route vers l'ouest, il devrait à s'intensifier rapidement. Selon Météo France, le météore est "un système compact de petite taille rencontrant des conditions favorables à une intensification rapide au cours des prochaines 48 heures. Il devrait atteindre le stade de cyclone tropical ce vendredi.

Le feu continue de ravager Los Angeles, enveloppé dans une épaisse fumée âcre : les deux principaux incendies qui font rage dans la mégapole californienne restent hors de contrôle jeudi, dans des conditions météorologiques "critiques".

Afin de protéger et favoriser la reproduction des poissons, la préfecture de La Réunion a interdit la pêche dans huit cours d'eau de l'île. Un arrêté préfectoral a été publié ce mardi 7 janvier 2025, et réglemente la pêche en eau douce pour toute l'année 2025.

Ce vendredi 10 janvier 2025, Matante Rosina met ses lunettes de soleil le matin. L'après-midi, elle pourra les retirer parce que le ciel se couvre dans l'est. Dans l'ouest, le soleil ne compte pas disparaitre. Il va encore faire très chaud aujourd'hui à La Réunion. Heureusement, il y a tout de même un peu de vent qui souffle pour ne pas suffoquer de chaleur.