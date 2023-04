Intelligence artificielle, communication, Brav-M, Sibu Manaï, "Rose des Vents" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 4 avril 2023 : - L’intelligence artificielle c'est bien, à condition de la garder sous contrôle - Retraites : la (très) curieuse communication du gouvernement pour tenter de faire avaler la pilule - Faux BRAV-M chez Hanouna: le préfet de police dénonce une séquence qui "discrédite" l'unité - Sibu Manaï, la petite fleur chérie de La Réunion - Le Port : la « Rose des Vents », la régate des dames à la barre revient ce dimanche - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dans la journée

L’intelligence artificielle c'est bien, à condition de la garder sous contrôle

Chat GPT, Replika, Eliza, Midjourney… de plus en plus, l’intelligence artificielle (IA) dépasse la fiction et débarque dans notre quotidien. Les robots des blockbusters américains sont désormais complètement ringardisés. L’intelligence artificielle fait est désormais partie de notre quotidien mais sa banalisation sans contrôle peut avoir de graves conséquences. Enquête

Retraites : la (très) curieuse communication du gouvernement pour tenter de faire avaler la pilule

Alors que la grogne sociale continue contre la réforme des retraites, le gouvernement semble redoubler d’imagination pour détourner l’attention. Interview à Pif magazine, une de Playboy, révélations dans Têtu, mensonges à tour de bras et reprises de théories d’extrême-droite…La stratégie de communication de la majorité laisse rêveurs.

Faux BRAV-M chez Hanouna: le préfet de police dénonce une séquence qui "discrédite" l'unité

La présence de quatre personnes présentées à tort comme membres de la BRAV-M dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna "jette le discrédit" sur cette unité, a regretté lundi le préfet de police de Paris Laurent Nuñez invité de l'émission sur C8, confirmant qu'une enquête est en cours.

Sibu Manaï, la petite fleur chérie de La Réunion

On la compare souvent à Jaïn et elle sera à l’affiche du prochain Sakifo. Sibu Manaï, de son vrai nom Justine Mauvin, explore les mélodies et les thèmes de la soul et du maloya et définit son projet musical comme « une terre de rencontre entre son île et le reste du monde ». Du surf à la musique, rencontre avec une jeune pépite au talent plus que prometteur.

Le Port : la « Rose des Vents », la régate des dames à la barre revient ce dimanche

Ce dimanche 9 avril 2023, la régate la "Rose des Vents" revient pour une 12ème édition. Initiée par le Club Nautique Portois (CNP), l'évènement invite la gente féminine à une course de voile. L’équipage peut être mixte. La seule condition à remplir, une femme à la barre du voilier.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dans la journée

Matante Rosina a rêvé du temps qu'il va faire ce mardi 4 avril 2023. Elle se dit que c'est peut-être prémonitoire alors elle partage avec vous ce qu'elle a vu. Dans son rêve, il y avait du soleil le matin un peu partout mais au fur et à mesure, son rêve s'assombrit à cause des nuages. Ils deviennent de plus en plus menaçants et laisser échapper des averses dans les Hauts mais aussi sur les côtes. Apparemment, le sud et le nord pourraient être épargnés.