De la pluie dans la journée

Matante Rosina a rêvé du temps qu'il va faire ce mardi 4 avril 2023. Elle se dit que c'est peut-être prémonitoire alors elle partage avec vous ce qu'elle a vu. Dans son rêve, il y avait du soleil le matin un peu partout mais au fur et à mesure, son rêve s'assombrit à cause des nuages. Ils deviennent de plus en plus menaçants et laisser échapper des averses dans les Hauts mais aussi sur les côtes. Apparemment, le sud et le nord pourraient être épargnés. (photo sly/www.imazpress.com)