Région Réunion : un budget primitif d'1,06 milliards d'euros adopté, malgré les incertitudes politiques

Ce jeudi 18 décembre 2025, la Région présente son budget primitif de l’année 2026 lors de l'Assemblée plénière. Un budget de 1,06 milliard d'euros, dont plus de 541 millions consacrés à l’investissement, qui "répond aux orientations budgétaires et poursuit le plan d'action de la mandature", souligne la présidente de Région, Huguette Bello. Une adoption qui se fait dans un climat politique et financier incertain, malgré l'adoption par l'Assemblée nationale du budget de Sécu (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Ce budget primitif se fait dans un climat politique et financier que chacun connaît. Jamais, depuis le premier axe de la décentralisation, les régions n'avaient dû faire face à un niveau d'incertitude", explique Patrick Lebreton, vice-président de la Région.

Ce doute "n'est pas anodin et signifie que des décisions pourraient affecter nos finances qui ne sont pas encore stabilisées". Malgré cela, "nous avons fait le choix de voter notre budget primitif pour continuer à agir en faveur des Réunionnais.es, entreprises, associations et acteurs du territoire", dit-il.

- Un budget primitif de la Région d'1,2 milliard d'euros -

Ce budget de 1,2 milliard d'euros, "est à la hauteur de l'ambition du territoire, même avec des recours nécessaires à l'emprunt", poursuit Patrick Lebreton. "La Région entend pleinement assurer le rôle qui lui a été affecté, construire à travers son budget pour l'emploi, la formation, l'accompagnement des apprentis, les mobilités, le pouvoir d'achat", liste le vice-président.

Il ajoute : "notre budget principal s'inscrit dans un cadre particulièrement contraint".

Pourtant, l'endettement de la Région recule et l'investissement progresse de plus de 22,7%. En détail : 280,9 millions pour le développement humain et solidaire, 99,8 millions pour le développement économique, 341,8 millions pour la transition écologique et 341,5 millions pour les missions transversales.

De son côté, l'opposition fustige des manquements dans ce budget. Le conseiller régional d'opposition, Jean-Jacques Morel estime que "la Région n'apporte pas de réponse aux entreprises comme la création de fonds d'investissements". Il le dit : "le tissu économique est la force vive de notre économie".

- Des projets pour la Région en 2026 -

Avec ce budget primitif, la Région entend poursuivre ses projets : la reprise du chantier de la NRL, l'accélération du programme des lycées, la modernisation des infrastructures éducatives, le développement des réseaux de mobilité d'avenir.

"La reprise du chantier de la Nouvelle Route du Littoral et la construction des nouveaux lycées vont se traduire par une montée en puissance de nos dépenses d’investissement. (...) Ce sont des rendez-vous importants qui ont vocation à dessiner le visage de La Réunion future", lance Huguette Bello.

"Toutes ces dépenses sont pour les générations futures", lance Patrick Lebreton.

"Malgré l'incertitude", rappelle-t-il, "la Région Réunion propose un budget volontariste qui poursuit les trois axes de la mandature, le développement humain, économique et la transition écologique".

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]