Dimitri Payet pourrait bientôt gagner son premier trophée sans jouer pour aucun club

Le Réunionnais, Dimitri Payet, ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de l’équipe de France, pourrait remporter d’ici quelques jours le premier trophée de sa carrière de footballeur. Une récompense alors que le milieu de terrain n’appartient à aucun club, après avoir quitté le Vasco de Gama au Brésil.

Son ancien club, le Vasco da Gama est en finale de la Coupe du Brésil contre le Corinthians. Une rencontre au cours de laquelle le Réunionnais ne sera pas titulaire puisqu'il ne joue plus au Brésil, ni dans aucun autre club.

- Deux matchs seulement pour Dimitri Payet -

Comme le veut le règlement, tout joueur entré en jeu lors de la compétition pour l’équipe qui l’emporte est considéré comme vainqueur du trophée.

Dimitri Payet a bien participé à la compétition : deux entrées en jeu lors des premiers tours contre l’União Rondónópolis (D5) et Nova Iguaçu (D4).

Un succès de son ancien club lui apporterait son premier trophée chez les professionnels.

S'il a remporté la Coupe de la Réunion avec l'AS Excelsior en 2004, à 17 ans, Payet n'a jusque-là jamais remporté de trophée majeur en professionnel. Une finale de Ligue Europa en 2018 perdue avec l'OM contre l'Atlético de Madrid, 0-3 et deux Trophées des champions perdus en 2011 avec Lille contre l'OM, 4-5 et en 2020 avec l'OM contre le PSG, 1-2, sans oublier la finale de l'Euro 2016 avec les Bleus contre le Portugal (0-1 a.p.).

Dimitri Payet a également terminé deux fois vice-champion de France avec l'OM (2020, 2022) et connu plusieurs demi-finales, comme celle de Ligue Conférence en 2022 (2-3, 0-0 contre Feyenoord), de Coupe de la Ligue 2013 (défaite aux tirs au but contre Lille avec Saint-Étienne) ou de Coupe de France 2006 et 2007 (1-2 contre le PSG puis 0-3 contre l'OM avec Nantes).

Arrivé au Vasco da Gama en août 2023 après avoir quitté l’Olympique de Marseille, il a quitté le club en juin 2025, après avoir fait l'objet d'une plainte puis été mis en examen pour "violences physiques et psychologiques" par son ancienne amante.

- Dimitri Payet mis en examen pour violences psychologiques -

Un juge de Rio de Janeiro (sud-est) a accepté le 25 juillet la plainte déposée par l’avocate Larissa Ferrari pour dommages psychologiques et émotionnels, selon cette source.

Le parquet brésilien avait formellement mis en examen le 20 juin l’ancien joueur de l’OM, âgé de 38 ans. Selon le journal O Globo, il est accusé d’"actes et propos injurieux et dégradants, tels que des humiliations, des manipulations et des moqueries".

Le 10 avril dernier, Larissa Ferrari, 28 ans et avocate de profession, accusait Dimitri Payet de "violence physique et psychologique", alors qu'ils entretenaient une relation depuis quelques mois en 2024.

En avril, la jeune femme de 28 ans avait affirmé à l’AFP que Dimitri Payet avait exigé des "preuves d’amour" impliquant des "humiliations", dont des vidéos d’elle "buvant sa propre urine, l’eau des toilettes ou léchant le sol".

Les procureurs requièrent la condamnation du joueur, avec paiement des soins de santé reçus par l’avocate, a affirmé la source proche du dossier.

Selon le parquet, Dimitri Payet et Larissa Ferrari ont exprimé leur intérêt à avoir des relations sexuelles avec des "pratiques d'actes d'audace et de violence", de manière consensuelle. Au fil du temps, la relation est devenue instable et néfaste pour l'avocate victime, qui a commencé à ressentir une dépendance émotionnelle, de l'anxiété et de la dépression.

Payet a rejoint le club de Vasco de Gama en 2023, après avoir quitté l’Olympique de Marseille. Il est venu au Brésil sans son épouse et ses enfants. Actuellement blessé au genou, sa date de retour est inconnue. Une aventure qui a pris fin le 9 juin 2025.

