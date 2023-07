Le Réunionnais Dimitri Payet quitte l'Olympique de Marseille

Alors que les joueurs de l'OM sont actuellement en stage en Allemagne, Pablo Longoria - président de l'OM a donné une conférence de presse ce vendredi 21 juillet 2023 pour évoquer le mercato. Lors de cette conférence, il a annoncé le départ du Réunionnais Dimitri Payet.

"Ce n'est pas un moment facile. On a convoqué cette conférence de presse pour annoncer qu'on a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet. Ca a été beaucoup de semaines de discussions. On décidé de séparer nos chemins", a déclaré Pablo Longoria en direct.

"Dimitri, tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Si je dois te définir en deux mots, je dirais génie et talent. Tu as donné beaucoup de plaisir à nos supporters et gagner le respect du monde du football."

"C'est une décision difficile à prendre comme club, mais on la prend en se disant que c'est ce qu'il y a de mieux pour le club."

- Le joueur ému aux larmes -

"J'aimerais continuer à jouer au foot. Je sors d'une saison très difficile avec peu de temps de jeu...", déclare Dimitri Payet en larmes. Ça va être dur... J'ai envie de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement."

"Au nom du club, je tiens à te dire merci, et te dire publiquement qu’on est très reconnaissant de ce qu’on a partagé ensemble. Un message personnel pour te définir : génie, et talent. Ce n’est pas un au-revoir, c’est un "à bientot". Les portes du club te sont grandes ouvertes. L’OM c’est chez toi, c’est ta maison, c’est ton club !", conclut Pablo Longoria.

- Une décision difficile pour le Réunionnais -

"Comme l'a dit le président, on a toujours eu une relation franche et sincère. On a eu une discussion bien avant la reprise de l'entraînement et il a fait part d'une honneteté. Ce n'est pas simple à digérer mais je pense que ça a le mérite d'être honnête. Ce n'est pas ce qui était prévu de mon côté. J'ai mis un peu de temps à essayer de trouver la meilleure solution et la meilleure solution est d'accepter la décision du club. On s'est posé autour d'une table et on a discuté de beaucoup de points. Le club m'a proposé, si j'arrêtais aujourd'hui, une reconversion. Mais j'ai encore du ballon et du plaisir à donner...", dit-il.

"On a avancé aussi sur l'après-carrière et sur le fait d'intégrer le club à la fin de ma carrière. Ma fin de carrière sera marquée par mon retour ici. Pour acter cela, on a discuté d'un jubilé qui sera fait ici au Vélodrome avec les gens qui ont compté pour moi."

