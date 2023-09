Dimitri Payet fait ses débuts avec Vasco de Gama

Dimitri Payet a fait ses débuts au Vasco de Gama ce dimanche lors de la 22e journée du Championnat brésilien. Si la nouvelle équipe de l’ex-milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a terminé sa rencontre contre Bahia par un match nul, le Réunionnais s'est tout de même fait remarqué sur le terrain. Il a notamment réalisé une passe qui aurait pu être décisive, alors que les deux équipes sont en concurrence pour leur maintien en Serie A

"À cet instant, il ne restait que 8 minutes à jouer et après plusieurs éclairs isolés, le Réunionnais allait réaliser sa plus belle action du match : un pressing pour récupérer le ballon, un relais dans la surface puis cette passe au point de penalty que Jair n'avait qu'à transformer" rapporte L'Equipe. "Mais le milieu de terrain défensif a expédié le ballon à côté et le Vasco a dû se contenter d'un match nul (1-1) qui maintient les 5 longueurs d'écart entre Bahia (16e avec 22 points) et le club carioca (18e avec 17 points)" ajoute le média.

"Il n’est avec nous que depuis peu de temps, il n’est pas encore à 100 %, il doit continuer à travailler. Nous avons deux semaines pour le remettre en forme. Mais c’est un joueur important, il a beaucoup de présence, il doit juste rester en forme" a réagi son entraîneur, Ramon Diaz, à l'issue du match.

"Je suis content de lui et il va certainement s’améliorer à l’avenir. Je pense que le plus important est qu’il aille bien. J’ai aimé la position dans laquelle il a joué. Nous avons eu plus de présence. En seconde période, nous avons pu mieux jouer, égaliser et nous aurions pu gagner."

L'arrivée de Dimitri Payet avait été reçue avec enthousiasme par les supporters de Vasco de Gama. Ces derniers l'avaient accueilli en héros lors de son arrivée au Brésil en août dernier.

- Une belle carrière -

Il s’agit du septième club en carrière professionnel pour Dimitri Payet, lui qui a évolué à l’AS Excelsior, Nantes, Saint-Etienne, Lille, Marseille et West Ham.

À l'OM, il a joué huit saisons et demie (2013-2015 puis 2017 à 2023) pour 326 matches, 78 buts et 95 passes décisives, mais n'a pas remporté le moindre trophée.

Lors de sa carrière en L1 sous les maillots de Marseille, Lille, Saint-Etienne et Nantes, Payet aura joué 492 matches et marqué 103 buts, selon la Ligue de football professionnel (LFP). Durant une parenthèse londonienne à West Ham (2015-2017), il a porté à 49 reprises le maillot des Hammers et inscrit 11 buts.

