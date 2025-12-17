Sainte-Marie : les maternelles de Desbassyns couverts de sable et les pieds dans la boue

Dans la commune de Sainte-Marie, ce sont les pieds dans le sable et parfois dans la boue lorsqu'il pleut, que les jeunes élèves de l'école Desbassyns s'amusent dans la cour de récréation. Une situation qui n'amuse ni les professeurs, ni les parents qui se regroupent en collectif. Alertée à plusieurs reprises, la mairie, interrogée par Imaz Press, assure que des travaux seront réalisés prochainement (Photos : DR)

Poussière constante, cour injouable, réactions allergiques, toux… les parents d'élèves de cette école maternelle sont excédés.

- Les marmailles reviennent sales et l'école Desbassyns en pâtit -

Une maman confie : "chaque soir, quand je récupère mon fils à l'école, ses vêtements, pull, pantalons, chaussures, chaussettes… tout est recouvert par de la poussière". "C'est un véritable enfer car même en lavant ça ne part pas forcément ou il reste des traces", dit-elle.

Elle poursuit : "quand il y a des événements à l'école comme les photos de classe par exemple, on alerte toujours les taties et tontons pour essayer de faire en sorte que l'enfant reste propre". Regardez.

Élue de l'opposition, Céline Sitouze a déclaré sur ses réseaux : "la quantité de boue et d'eau qu'il y a dans cette école, c'est un vrai bassin que l'on retrouve dans les salles de classe". Écoutez.

- Les parents d'élèves réclament des travaux d'urgence -

Les parents en colère précisent que "cela fait des mois que cette situation perdure". En temps normal "la poussière salit les marmailles et quand il pleut, ils se retrouvent les pieds dans la boue ou alors ne peuvent tout simplement pas jouer".

Une poussière et de la boue qui s'incruste également dans les salles de classe de ces jeunes écoliers. Les parents réclament des travaux d'urgence.

Interrogée, la mairie de Sainte-Marie a répondu à Imaz Press "avoir été alertée de cette problématique il y a quelques semaines et s'être rendue sur place pour constater les désagréments".

"Des travaux sont prévus pendant les vacances scolaires. Ils n'ont pas pu être faits avant pour la simple raison que cela nécessite une fermeture de l'école", expliquent les services de la commune.

Un chantier de "rénovation complète de la cour et de réfection du réseau des eaux pluviales". "À la rentrée, il n'y aura plus de rétention d'eau, plus de boue dans la cour", assure la mairie.

La municipalité rappelle qu'elle investit plus de 1,5 million d'euros sur les écoles cette année.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]