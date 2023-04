Pour noyer le poisson de la réforme, le gouvernement choisit une curieuse stratégie de communication

Alors que la grogne sociale continue contre la réforme des retraites, le gouvernement semble redoubler d’imagination pour détourner l’attention. Interview à Pif magazine, une de Playboy, révélations dans Têtu, mensonges à tour de bras et reprises de théories d’extrême-droite…La stratégie de communication de la majorité laisse rêveurs.

Détourner l’attention est une tactique somme toute répandue en période de crise. Mais la façon dont le fait le gouvernement est tout de même pour le moins originale. Tout commence avec Olivier Dussopt, ministre du Travail en première ligne pour la réforme des retraites.

Dans un entretien accordé à Têtu, ce dernier a décidé de faire son coming-out. Pourquoi pas, après tout, la représentation des minorités est toujours importante. Le timing, cependant, interroge. En plein mouvement social, qui s’intéresse vraiment à la sexualité du ministre ? Par grand monde, si ce n’est quelques députés qui n’ont pas hésité à l’attaquer dessus.

Du côté de la population, pas sûr que cela intéresse qui que ce soit, si ce n’est l’électorat macroniste qui peut s’emparer d’une polémique pour tenter de faire disparaître l’ancienne. Raté.

Vient alors l’interview exclusive d’Emmanuel Macron...dans Pif magazine. Pour ceux qu’ils ne le sauraient pas, il s’agit d’un magazine pour enfants, créé par un journal communiste il y a 75 ans.

Ce choix est d’autant plus étonnant que le Président s’est montré quasi-mutique, avant de répondre aux questions…D’enfants. Vous nous direz qu’aux vues du mépris qu’Emmanuel Macron semble ressentir vis-à-vis de la population, peut-être pense-t-il qu’un magazine pour enfants est le lieu idéal pour s’exprimer. Allez savoir.

- Féminisme et communication de crise -

C’est ensuite à Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative et féministe résolue, de décider de poser en Une du magazine Playboy.

Toujours sous couvert de féminisme, attention. Que le créateur du dit-magazine soit accusé d’avoir violé, drogué, agressé sexuellement des femmes - parfois mineures, ce n’est pas grave. L’important, c’est de s’exprimer sur les sujets qui lui tiennent à cœur, en s’adressant à un lectorat sûrement extrêmement sensible aux causes féministes et écologistes.

On peut tout de même regretter le timing de cette Une, alors que Marlène Schiappa se retrouve empêtrée dans un scandale sur l'usage du fonds Marianne, créé par cette dernière suite à l'attentat ayant coûté la vie de Samuel Paty. Mis en place pour « lutter contre la radicalisation en ligne », le fonds a en partie été attribué à L'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire, qui aurait récolté 355.000, soit 15% des fonds alloués à l'initiative.



Selon l'enquête, l'argent public semble avoir servi à hauteur de 120.000 euros à rémunérer les deux administrateurs de l'association : Mohamed Sifaoui et Cyril Karunagaran. Côté lutte contre la radicalisation, c’est par contre le grand vide.

Pour l’heure, Marlène Schiappa n’a toujours pas réagi à ces accusation – contrairement aux critiques sur sa Une particulièrement réussie et de bon goût. Elle peut en tout cas se vanter d’être soutenue par Gérald Darmanin, son ministre référent.

- Mensonges et approximations -

En parlant de Darmanin. Notre ministre de l’Intérieur et des Outre-mer s’agite depuis plusieurs semaines désormais sur les plateaux TV pour défendre lui et son ministère. Et c’est à coup d’approximations et de mensonges que celui-ci a décidé de le faire, sans que ça ne semble déranger personne au gouvernement.

Après ses mensonges sur les manifestations, sur Sainte-Solline, sur les forces de l’ordre, il a enfin décidé de s’attaquer à la gauche. Pardon, aux « terroristes intellectuels ». Non content de reprendre des théories d’extrême-droite, Gérald Darmanin aime provoquer en utilisant un vocabulaire de guerre lorsqu’il mentionne l’opposition de gauche.

Bizarrement, on ne l’entend plus vraiment lorsqu’il s’agit d’extrême-droite, sauf urgence. S"il n’a aucun souci à comparer les « ultra-gauchos » et les députés de la NUPES, il rechigne à faire de même concernant l’ « ultra-droite » et le RN. « Je n'ai pas parlé du Rassemblement national quand je parlais de l'ultra-droite. Si vous vous sentiez visé, j'en suis désolé » a-t-il même lancé dans l’Hémicycle la semaine dernière. Aucune référence non plus au terrorisme quand il demande la fermeture d'un groupe Télégram appelant au meurtre de militants de gauche - composé entre autre de supposés militaires et membres des forces de l'ordre.

Gérald Darmanin refuse même de discuter du terrorisme d’extrême-droite avec les élus, selon Libération. Attendu en commission sur la question, c’est finalement…Jean-François Carenco, délégué aux Outre-mer, qui se chargera de répondre aux députés. Nous leur souhaitons bon courage.

Enfin, dans une énième pirouette grotesque, le ministre de l’Intérieur a décidé d’envoyer le préfet de Paris, Laurent Nuñez, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Emission qui a invitée des pseudos-policiers de la Brav-M.

Cyril Hanouna a en effet souhaité donner la parole à des membres de cette brigade décriée et accusée de violences policières, mais il s’est finalement avéré qu’aucun d’entre eux n'en faisait partie – un d’eux n’était même plus policier. S’il est normal que la police souhaite démentir, il est tout de même curieux de vouloir le faire chez un colporteur de fausses informations, multi-condamné par l'Arcom pour son émission plus que douteuse. Mais nous ne sommes plus à ça près, vraisemblablement.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com