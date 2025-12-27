Un Nigérian en provenance de Madagascar arrêté à Gillot après avoir ingéré 55 ovules de cocaïne

Ce vendredi 26 décembre 2025, un passager d'un vol Air Austral en provenance de Madagascar, a été arrêté par les forces de l'ordre. Contrôles par les douanes, il avait ingéré 55 ovules de cocaïne, comme l'indiquent nos confrères de Réunion La 1ère. Une information confirmée à Imaz Press (Photo : sly/www.imazpress.com)

D'après nos confrères, le voyageur de nationalité nigériane, est âgé de 40 ans.

L'homme a dû être conduit au CHU de Saint-Denis pour y expulser la marchandise avant d'être entendu sur la provenance de la drogue.

