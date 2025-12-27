À la une de ce dimanche : forte tempête Grant, se débarrasser d'un cadeau nul, un homme poignardé, mule arrêtée à Gillot, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 28 décembre 2025 : - La forte tempête tropicale Grant à 3.440 km à l'est de La Réunion, s'intensifie progressivement - Vendre, échanger, donner… : se débarrasser d'un cadeau de Noël nul, sans vexer - Saint-Denis : elle poignarde son compagnon et termine en garde à vue - Un Nigérian en provenance de Madagascar arrêté à Gillot après avoir ingéré 55 ovules de cocaïne - Insolite : un virage maudit, les passagers sautent de l'avion et Céline Dion en Grinch - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche entre soleil et faibles précipitations sur La Réunion (Photo www.imazpress.com)

Ce dimanche 28 décembre 2025, la forte tempête tropicale Grant se trouve à 3.440 km à l'est de La Réunion. Le météore se déplace à une vitesse de 13km/h vers l'ouest. Bien que de petite taille, la forte tempête tropicale s'intensifie progressivement. Elle devrait atteindre le stade de cyclone tropical dans les prochaines 24 heures.

Vous avez reçu l'ouvrage de l'année de Nicolas Sarkozy et vous ne l'aimez pas (étonnant…), le kit de survie ne vous convient pas, vous avez déjà le jeu vidéo que l'on vous a offert? Il arrive très souvent d'être déçu en ouvrant son cadeau de Noël. Par peur de vexer on ne dit rien et on laisse alors le cadeau prendre la poussière, ou alors comme beaucoup, on s'en débarrasse discrètement en le revendant ou en... l'offrant.

Dans la nuit de ce vendredi 26 au samedi 27 décembre 2025, une femme a été interpellée après avoir poignardé son compagnon. Selon Réunion La 1ère, les faits se sont déroulés dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis. Elle a été placée en garde à vue. La victime a elle été transportée à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

Ce vendredi 26 décembre 2025, un passager d'un vol Air Austral en provenance de Madagascar, a été arrêté par les forces de l'ordre. Contrôles par les douanes, il avait ingéré 55 ovules de cocaïne, comme l'indiquent nos confrères de Réunion La 1ère. Une information confirmée à Imaz Press.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 22 au au vendredi 26 décembre 2025, le voici. Dans l'Oise, un virage est devenu le cauchemar des automobilistes qui terminent souvent... dans le champ voisin. En République démocratique du Congo, à l'aéroport, des sautent d'un avion faute d'équipements pour descendre. Sur son compte Instagram Céline Dion a offert sa réinterprétation du Grinch.

En ce début de journée du dimanche 28 décembre 2025, il y aura de faibles précipitations à La Réunion. En direction du sud et des plages, le temps est plus ensoleillé et sec, de quoi ravire Matante Rosina. Au fil des heures, l'intérieur de l'île s'ennuage et des averses se déclenchent dans les hauts. Mais attention, une dégradation pluvieuse est attendue dans le nord cette nuit.