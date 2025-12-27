Saint-Denis : elle poignarde son compagnon et termine en garde à vue

Dans la nuit de ce vendredi 26 au samedi 27 décembre 2025, une femme a été interpellée après avoir poignardé son compagnon. Selon Réunion La 1ère, les faits se sont déroulés dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis. Elle a été placée en garde à vue. La victime a elle été transportée à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger (Photo : rb/www.imazpress.com)

Selon nos informations, les faits auraient été commis sur fond d'alcool. L'homme était récemment sorti de prison.

Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre.

