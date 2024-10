Départ, tourisme, football, "Zistwar Bébèt" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 15 octobre 2024 : - Un job bien fait, (c'est normal) et une lettre pour réprouver notre liberté de ton (ce qui anormal) - Grand Raid : plus de 7.000 coureurs sur les sentiers, un vrai tremplin pour le tourisme réunionnais - Ligue des nations : La France souffre mais bat encore la Belgique - "Zistwar Bébèt" : une tournée hors les murs pour faire frissonner les Réunionnais - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil à l'ouest, pluie à l'est

Un job bien fait, (c'est normal) et une lettre pour réprouver notre liberté de ton (ce qui anormal)

Après un peu plus de deux ans passés à La Réunion, le préfet Jérôme Filippini quitte ses fonctions pour rejoindre la préfecture de la Corse-du-sud. A cette occasion, il a organisé une conférence de presse pour faire le point sur ses 26 mois passés à la tête des services de l'Etat. 26 mois marqués par plusieurs crises, un travail correctement effectué - ce qui devrait être la norme pour un représentant de l'Etat -, et une lettre adressée à notre rédaction pour réprouver notre liberté de ton... Une grande première pour un préfet en 25 ans d'existence d'Imaz Press

Grand Raid : plus de 7.000 coureurs sur les sentiers, un vrai tremplin pour le tourisme réunionnais

Durant trois jours – du 17 au 20 octobre 2024 – La Réunion entière va vibrer au rythme du Grand Raid. Au total, près de 7.000 coureurs vont s'élancer sur les sentiers de l'île pour cinq courses folles. Des sportifs qui – au-delà de ces quelques jours de folie - viennent s'entraîner avant, se reposer après, profiter en famille, manger, visiter… un panel d'activités pour booster le tourisme réunionnais.

Ligue des nations : La France souffre mais bat encore la Belgique

Un doublé de Randal Kolo Muani a permis à l'équipe de France de garder l'ascendant sur la Belgique (2-1) et de boucler octobre par deux succès bienvenus dans une période de turbulences, lundi à Bruxelles.

"Zistwar Bébèt" : une tournée hors les murs pour faire frissonner les Réunionnais

Du 15 au 31 octobre 2024, la Cie Lolita Monga emmènera son spectacle "Zistwar Bébèt" dans six lieux du territoire de la Cinor pour une série de représentations hors les murs gratuites au plus près du public réunionnais. La compagnie et la Cité des Arts plongeront le public dans les histoires les plus effrayantes du patrimoine local, une création théâtrale unique mêlant récits traditionnels et musique envoûtante. Nous publions ci-dessous le communiqué.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil à l'ouest, pluie à l'est

Pour Matante Rosina, le matin de ce mardi 15 octobre 2024 est ensoleillé sur l'ouest et le sud de l'île. Mais dans l'est, quelques nuages vont traîner et un peu de pluie pourrait tomber. L'après-midi, le ciel va se charger sur les Hauts avec quelques averses possibles, surtout dans les montagnes. Matante Rosina note un peu de vent du côté des plages.