Un job bien fait, (c'est normal) et une lettre pour condamner notre liberté de ton (c'est beaucoup moins normal)

Après un peu plus de deux ans passés à La Réunion, le préfet Jérôme Filippini quitte ses fonctions pour rejoindre la préfecture de la Corse-du-sud. A cette occasion, il a organisé une conférence de presse pour faire le point sur ses 26 mois passés à la tête des services de l'Etat. 26 mois marqués par plusieurs crises, un travail correctement effectué - ce qui devrait être la norme pour un représentant de l'Etat -, et une lettre adressée à notre rédaction pour réprouver notre liberté de ton... Une grande première pour un préfet en 25 ans d'existence d'Imaz Press (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Appelé à prendre ses fonctions à Ajaccio le 28 octobre prochain, Jérôme Filippini dit partir la semaine prochaine. "Je suis très triste de quitter l’île, je me sens arraché à un sol d’adoption", confie-t-il à la presse. Il se dit cependant "honoré de la nouvelle responsabilité et du défi" qui lui sont confiés.



Il vante les nombreuses qualités de La Réunion et de ses habitants : "l'amour que les Réunionnais ont pour leur île, leur attachement à leur territoire, le niveau des prises en charge dans le milieu de la santé, des routes, de l'éducation, et la capacité à se parler et à travailler ensemble".



Il n'oublie cependant pas les problèmes socio-économiques de l'île, et dit être "frustré" de laisser certains chantiers derrière lui, notamment la crise du logement et du BTP, la vie chère, l'agriculture ou encore le dérèglement climatique. "Il y a des défis qui pèsent encore sur La Réunion, et il faut appeler à trouver d’autres façons de faire, de façon de construire, de consommer…", souligne-t-il.



De nombreux Réunionnais ont fait part de leur tristesse après l'annonce de son départ. Il faut dire que ses prédécesseurs n'avaient pas forcément brillé lors de leur temps passé à La Réunion.

Imaz Press Réunion jette de son côté un pavé dans la mare : si Jérôme Filippini a fait son travail correctement et avec "humilité", c'est tout de même le minimum syndical à attendre d'un représentant de l'Etat.

- Couacs et courrier officiel -



Mais il y a eu les couacs. Comme le rappelle lui-même Jérôme Filippini, parmi les moments marquant de son temps à La Réunion, il a eu le cyclone Belal qui a fait quatre décès. Quatre morts, dont on a finalement peu parlé en raison probablement de leur statut de sans-domicile fixe.



On peut aussi citer sa prise de position contre les soutiens à la Palestine. C'était le 29 octobre 2023, date à laquelle déjà 8.000 décès avaient été recensés dans la bande de Gaza après les attaques du 7 octobre en Israël. Le préfet avait décidé, de façon tout à fait hasardeuse, d'interdire la manifestation, prétextant des risques de débordement.



Ce qui était présenté comme une mesure de prévention de troubles à l'ordre public ressemblait plutôt à une atteinte directe à la liberté d'opinion, dans un contexte où le gouvernement français – et le ministre de l'Intérieur en particulier – semblait faire l'amalgame entre soutien au peuple Palestinien, toujours bombardé sans relâche, et soutien au Hamas.



Dans une île où le vivre-ensemble est constant, la préfecture avait choisi, délibérément ou par ignorance du contexte local, et cela pose problème dans les deux cas -, d'allumer un feu n'ayant jamais existé jusqu'à présent.



On peut aussi rappeler un brillant arrêté préfectoral publié suite aux violences urbaines survenues à Saint-Benoît en mars 2024: l'interdiction du port d'arme et des combats de rue. Des activités, si on peut appeler cela comme ça, déjà interdites…

Si les services de l'Etat avaient assuré qu'il s'agissait d'un simple rappel à la loi, il y avait bien des dates d'application de ses interdictions, malgré leur inscription au code pénal. Bref, un petit coup de communication.



Jérôme Filippini le rappelle auprès des journalistes : il est très attaché au dialogue, et à la crise du BTP. Il oublie cependant de mentionner qu'en mai dernier, alors que les esprits s'échauffaient du côté des professionnels du secteur, il avait…refusé d'organiser une table ronde en préfecture.



Contre toute attente, alors qu'une forte présence policière était réunie devant la caserne Lambert, les syndicats avaient appris qu'il n'y aurait pas de réunion en préfecture. Une décision prise sans explication de la part de l'Etat, qui avait seulement indiqué qu'une "réunion avec les conseillers de la ministre des Outre-mer était prévue".



Surtout, Jérôme Filippini restera le seul préfet en date à avoir remis en cause notre liberté de ton.

Imaz Press Réunion a en effet eu l'honneur de recevoir un courrier officiel, signé de sa main, pour nous accuser d'inciter "les conducteurs à continuer à rouler sous l'effet de stupéfiant". Tout en nous assurant être "très attaché à la liberté de la presse", tout de même.



Voyez-vous, le second degré et les traits d'humour ne semblent pas être très appréciés du côté de la préfecture, surtout quand on aborde l'existence d'un produit vendu librement - donc avec la bénédiction de l'Etat représenté par le préfet -, pour masquer les toxines du THC.

Que le préfet ait fait du zamal et de l'alcool son cheval de bataille, c'est bien son droit. Nous accuser quasi ouvertement d'avoir une responsabilité dans les violences intra-familiales et l'insécurité routière, l'alcool étant très présent dans ces problématiques, un peu moins.

Bon vent tout de même Monsieur Filippini, en espérant que le ou la prochaine préfet(e) fasse tout aussi correctement son travail, comme l'exige la fonction, et qu'elle ou il respecte toutes les libertés de ton de presse, y compris celle d'Imaz Press...

La Rédaction d'Imaz Press