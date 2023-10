En interdisant une manifestation pour la Palestine, la préfecture souffle sur des braises qui n'existent pas

Trois jours avant un rassemblement en soutien aux Palestiniens, la préfecture de La Réunion a décidé d'interdire sa tenue au Port. Plusieurs raisons ont été avancées par les services de l'Etat, sans qu'aucune ne soit vraiment convaincante. Ce qui est ici présenté comme une mesure de prévention de troubles à l'ordre public ressemble plutôt à une atteinte directe à la liberté d'opinion, dans un contexte où le gouvernement français – et le ministre de l'Intérieur en particulier – semble faire l'amalgame entre soutien au peuple Palestinien, actuellement bombardé sans relâche, et soutien au Hamas. (Photo photo d'archive rb/www.imazpress.com)

Quiconque connaît un peu l'histoire militante à La Réunion sait qu'aucun débordement n'a été recensé ces dernières décennies lors de rassemblement pour la paix. De mémoire, les dernières violences remontent à des manifestations anti pass sanitaires ou même les Gilets jaunes : des causes bien lointaines du conflit israélo-palestinien, donc, et dont les heurts avaient concernés manifestants et forces de l'ordre.



S'inquiéter de débordements ce dimanche démontre une méconnaissance évidente des réalités de l'île – ou de la mauvaise foi, au choix - mais aussi une curieuse volonté de transposer la situation de l'Hexagone à La Réunion. C'est aussi ignorer délibérément que les rassemblements autorisés dans l'Hexagone ces derniers jours se sont passés dans le calme.



Dans une île où les relations inter-religieuses sont bonnes, la préfecture, qui dit vouloir éviter des tensions, fait finalement tout l'inverse en créant un problème qui n'existait pas.



"C'est de la malhonnêteté intellectuelle et de la mauvaise foi évidente de la part de la préfecture" fustige Daniella Maillot, porte-parole du collectif Réunion Palestine. "Ce qui semble déranger ici, c'est le terme de génocide, mais cela ressemble plus à un prétexte pour museler l'opinion qui va à contre-sens de la position du gouvernement" estime-t-elle.



"D'autres manifestations en lien avec le contexte géopolitique ont pu être autorisées, comme celle ayant pour objet l’appel à la paix et à la solidarité avec les civils israéliens et palestiniens, qui s'est tenue à Saint-Denis dimanche 15 octobre" rappelle la préfecture, contactée par Imaz Press Réunion.



- Le terme génocide au cœur de l'interdiction –



Si le terme de génocide est sujet à débat dans de nombreuses sphères, et pose vraisemblablement problème à la préfecture, quid de la liberté d'expression et d'opinion ? "L'Etat de droit en prend un sacré coup" raille Daniella Maillot.



Aux dernières nouvelles, il est encore autorisé de considérer les massacres en cours comme les prémices d'un génocide. D'autant plus quand des dirigeants israéliens qualifient les Palestiniens d'"animaux", de "peuple des ténèbres" ou affirment que "tous les Palestiniens sont des terroristes". Et ce n'est pas nous qui le disons, mais les experts de l'ONU. Peut-être faudrait-il aussi leur interdire de s'exprimer.



Les Israéliens ont été confrontés à des actes de barbaries et à une attaque terroriste terribles, c'est vrai et il faut le dénoncer. Mais il est tout autant vrai que la réplique israélienne viole toutes les règles du droit international, alors que près de 7000 Gazaouis sont morts depuis le 7 octobre, dont au moins 2000 enfants, que des hôpitaux sont bombardés, et que les accès à l'eau, à l'essence et à l'électricité ont été coupés. Doit-on considérer cela comme du maintien de l'ordre, comme une république mesurée contre une attaque ?



Est-il désormais interdit de critiquer les actions d'un gouvernement ? Critiquer l'Etat d'Israël revient-il désormais à critiquer chaque personne juive ? Vraisemblablement, oui, si l'on en croit les directives de l'Etat, qui a perdu toute notion de mesure dans ce conflit.



On notera d'ailleurs que dans son arrêté, la préfecture liste longuement les exactions menées par le Hamas, sans jamais mentionner celles de Tsahal. Un oubli sans doute.



"On ne lâchera pas, il faut se lever au nom de l'humanité. On aimerait que le pouvoir public revienne à la raison. En attendant, nous organiserons une autre manifestation sans le terme génocide si c'est ce qu'ils veulent et que le tribunal administratif n'annule pas l'arrêté, cela ne changera rien aux horreurs en cours dans la bande de Gaza" déclare en tout cas Daniella Maillot.



Il est d'ailleurs curieux que la préfecture ait attendu jeudi soir pour prévenir le collectif de cette interdiction, alors que la demande a été déposée lundi. Un timing fâcheux, qui n'a sûrement rien à voir avec une volonté de retarder le plus possible un dépôt de référé.



En ce qui concerne les inquiétudes des services de l'Etat face à la possible organisation d'un rodéo sauvage dans le secteur – qui serait prévue le 20 octobre, si l'on en croit l'arrêté préfectoral - on ne peut que rappeler que la préfecture est parfaitement habilitée à déplacer le lieu d'une manifestation au besoin. Mais ce n'est qu'un détail.

