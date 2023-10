Israël-Palestine : l'horreur et un deux poids deux mesures permanents

Depuis samedi, la guerre fait de nouveau rage entre la Palestine et Israël. Une guerre meurtrière, qui puise ses racines dans un conflit vieux de plus d'un demi-siècle. Mais, alors qu'un millier personnes ont déjà perdu la vie et des centaines d'autres vont certainement la perdre, beaucoup estiment que l'indignation sélective est la réponse à ce conflit aussi complexe que révoltant. Au point d'en arriver à se réjouir du massacre de populations civiles, d'un côté comme de l'autre (Photo AFP)

Les réactions sont timides à La Réunion, pour ne pas dire inexistantes, trois jours après l'attaque du Hamas contre Israël, qui a déjà provoqué plus de 1000 morts.



Sollicités, la plupart des parlementaires n'ont pas répondu ou indiqué ne pas souhaiter réagir, à l'image de Frédéric Maillot qui estime que "beaucoup ne réagissent pas quand Ia situation est inversée", et ne souhaite donc pas réagir.

Jean-Hugues Ratenon a lui indiqué être "pris" et ne pas être en capacité de réagir pour l'heure. Philippe Naillet, lui, a indiqué s'aligner "mot pour mot" avec le communiqué du Parti Socialiste.



Il faut dire qu'il est difficile de se positionner sans offenser un côté ou l'autre du tableau.



Car condamner les actions du Hamas revient désormais à cautionner les exactions commises par Israël et sa politique colonisatrice. Et rappeler les actions du gouvernement israélien, gangréné par l'extrême-droite, revient désormais à saluer le massacre perpétré contre des civils. Toute forme de mesure semble avoir disparu du champ des possibilités.

Car dénoncer la colonisation et les persécutions subies par les Palestiniens n'empêche pas de condamner fermement les horreurs subies ces derniers jours par les Israéliens. Rien ne justifie le viol, le kidnapping de femmes et d'enfants. Rien ne justifie de parader le cadavre de civils à travers les rues de Gaza, de massacrer une centaine de jeunes en train de faire la fête, et de terroriser des familles entières.



Tout comme rien ne justifie d'entasser 2 millions de personnes dans un territoire de 41 km de long, où l'accès à l'eau, au logement, à la santé, et à la dignité humaine tout simplement n'existe pas. Rien ne justifie d'exproprier les Palestiniens de leurs terres, de les enfermer arbitrairement et d'aller jusqu'à nier leur existence.

Comme dans n'importe quel conflit, notre indignation à Imaz Press Réunion n'est pas sélective : nous condamnons les horreurs perpétrées par le Hamas, comme les horreurs perpétrées par le gouvernement d'Israël.

Aucune de ces deux entités ne s'intéresse au sort des civils, d'un côté comme de l'autre. Le Hamas n'en a que faire des Palestiniens et n'aspire qu'à son propre pouvoir, comme le gouvernement n'en a que faire des Israéliens. Preuve en est avec l'ordre de bombardement émis sur la bande de Gaza, alors que nombre d'otages israéliens y sont toujours présents.



Les populations civiles se retrouvent aujourd'hui victimes de la folie des dirigeants, comme dans tout conflit armé aujourd'hui. Et ce n'est que plus vrai dans le cas présent.



Mais dans un combat à armes inégales, il est tout de même curieux d'observer ce deux-poids, deux-mesures constant dans les réactions quand il s'agit de la cause palestinienne.



Où étaient ceux qui s'insurgent de l'attaque du Hamas quand l'armée israélienne aidait sa population à exproprier des Palestiniens au profit des colons ?



Où étaient-ils quand un responsable d’extrême-droite, suprémaciste, condamné à de multiples reprises par la justice israélienne pour des actes racistes, a été nommé à la tête de la sécurité nationale ?



Où étaient-ils quand l'ONU a condamné Israël à d'innombrables reprises concernant sa politique de colonisation, ses exactions contre le peuple palestinien et ses entraves aux résolutions votées ?



Nulle part, semble-t-il. Condamner le meurtre de civils israéliens, c'est bien. Condamner toutes les attaques meurtrières, c'est mieux.

Et telle sera toujours notre position...



La rédaction d'Imaz Press Réunion