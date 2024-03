Combats de rue, port d'armes, le préfet interdit ce qui est déjà interdit

En réponse aux dernières violences survenues dans plusieurs communes de l'est ces derniers temps, la préfecture a annoncé ce jeudi 28 mars 2024 l'interdiction du port d'armes et de l'organisation de combats de rue. Nombre de nos lecteurs se sont interrogés sur ces mesures : n'était-ce pas déjà interdit ? Imaz Press, aussi perplexe face à cette décision, a posé la question aux services de l'Etat (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Interrogée par Imaz Press, la préfecture souligne : "oui bien sûr le transport, le port d'armes et les combats de rue sont interdites par la loi. Cela relève du pénal". "Le préfet a surtout voulu faire un rappel à la loi" disent encore les services de l'Etat.

Mais alors pourquoi avoir fixé des dates pour l'application des interdictions ? Cela signifie-t-il que le transports d'arme et les combats seront autorisés à l'issue de ces délai ? "Non, pas du tout, mais les arrêtés préfectoraux ne peuvent pas être indéfinis, il faut une date de début et de fin" justifie la préfecture.

Certes, et c'est d'ailleurs pour cela que les lois ne sont pas limitées dans le temps. Pourquoi ne pas l'appliquer tout simplement ? "C'est pour aider les forces de l'ordre" estime-t-elle.

S'appuyer sur les lois n'est pas suffisant pour les policiers et les gendarmes ? "C'est pour renforcer leurs interventions que cette mesure a été prise" achève la préfecture.

- Flambée de violences -

Un rappel à la loi alors que ces dernières semaines, plusieurs infractions au port et transport d’armes ont été constatées sur l’espace public "avec notamment des attroupements de groupes armés, en particulier de sabres, des rixes armées entraînant des blessés graves et des dégradations, l’enregistrement et la diffusion de vidéos menaçantes exhibant des armes" détaille la préfecture.



Par ailleurs, le 23 mars dernier, un combat de rue a été organisé au sein du quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît, impliquant la participation d’une centaine de spectateurs, entraînant le blocage de la circulation, puis occasionnant un affrontement entre bandes d’individus armés de barres de fer et de sabres.

"Deux personnes ont été blessées, dont une avec un pronostic vital engagé, par des tirs par arme à feu et une trentaine de véhicules dégradés. Le risque de représailles est possible" annoncent les services de l'Etat.

D’autres combats de rue ont été annoncés dans plusieurs communes de l’île.

Le préfet réunira la semaine prochaine les élus de La Réunion afin d’échanger sur ces violences urbaines et "construire ensemble une réponse concertée et un plan d’actions renforcées pour l’ensemble du département sur le volet répressif comme sur le champ de la prévention".

