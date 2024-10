Budget, Grand Raid, Israël, insertion météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 16 octobre 2024 : - Budget 2025 : entreprises réunionnaises et salariés sacrifiés pour faire des économies - Grand Raid : les coureurs attendus à la Ravine Blanche pour récupérer leur dossard - Netanyahu opposé à tout cessez-le-feu "unilatéral" au Liban - Le Port : 3.000 personnes accueillies au village de l’emploi et de l’insertion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et de la chaleur

Budget 2025 : entreprises réunionnaises et salariés sacrifiés pour faire des économies

Le 10 octobre 2024, Michel Barnier et ses ministres ont présenté leur feuille de route pour trouver 60 milliards d'euros d'économie. Parmi les pistes évoquées par le projet de loi de finances, la réduction des exonérations de charges sociales, dont le dispositif Lodeom fait partie. Ce dispositif permet de bénéficier d'une réduction d'impôt en échange d'une contribution financière au développement économique de l'Outre-mer. Un projet qui risque d'avoir d'importantes répercussions sur le tissu économique déjà très fragile de La Réunion. Dans le département, entre juin 2023 et juin 2024, plus de 51,4% des entreprises réunionnaises se sont retrouvées en difficultés, certaines obligées de baisser le rideau.

Grand Raid : les coureurs attendus à la Ravine Blanche pour récupérer leur dossard

Tic, tac…Le compte à rebours est lancé avant le grand départ du Grand Raid 2024. Les traileurs ont rendez-vous ce mercredi 16 octobre 2024 à la Ravine Blanche de Saint-Pierre pour récupérer leur dossard. Pas moins de 7.300 personnes sont attendues, toutes courses confondues. Imaz Press Réunion est en direct, suivez-nous.

Netanyahu opposé à tout cessez-le-feu "unilatéral" au Liban

Le Premier ministre israélien s'est dit opposé mardi à tout cessez-le-feu "unilatéral" au Liban, qui n'empêcherait pas le Hezbollah de regrouper ses forces dans la zone frontalière, au moment où le mouvement islamiste défie Israël en menaçant de l'attaquer "partout" sur son territoire. Déjà enflammé, le ton est encore monté mardi entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec un nouvel échange très ferme qui a porté cette fois sur le rôle de l'ONU dans la création de l'Etat d'Israël.

Le Port : 3.000 personnes accueillies au village de l’emploi et de l’insertion

Le mardi 15 octobre 2024, la ville du Port a accueilli la quatrième édition du village de l'emploi de l'insertion. Cet évènement avait pour objectif de valoriser les opportunités d'emploi actuelles tout en proposant un accompagnement pour soutenir l'insertion professionnelle, mais aussi d'élargir les horizons des participants en leur offrant de nouvelles perspectives. Avec près de 3 000 personnes qui ont fait le déplacement, cet évènement a eu un "beau succès" selon le communiqué de la commune.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et de la chaleur

Pour Matante Rosina, la matinée sera agréable, suivie des habituels nuages sur les pentes en fin de journée de ce mardi 22 octobre 2024. Il est possible que ces nuages provoquent quelques petites pluies sur les reliefs dans l'après-midi. Activez vos éventails comme Matante Rosina, il va faire chaud. Le thermomètre peut atteindre les 30°C dans l'ouest.