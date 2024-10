Fémincide, Grand Raid, lagon, football et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 21 octobre 2024 : - Le Port : la jeune femme mortellement poignardée avait déjà été agressée par son ex conjoint - Grand Raid : hommage aux survivant.e.s qui ont franchi ou pas la ligne d'arrivée - Lagon de La Réunion : des coraux à nu... mais attention, interdiction de passer dessus - Football : l'AS l'Excelsior s'impose face à la Tamponnaise et empoche la coupe de La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau de début de semaine qui s'annonce

Grand Raid : hommage aux survivant.e.s qui ont franchi ou pas la ligne d'arrivée

Voilà... c'est fini. La 32ème édition du Grand Raid a pris fin ce dimanche 20 octobre avec l'arrivée des derniers coureurs au stade de La Redoute à Saint-Denis. Didier Marmasse a franchi la ligne finale après plus de 65 heures d'efforts. Il est arrivé plusieurs heures après Mathieu Blanchard, le roi des Fous et Manon Bohard, première féminine de la Diagonale des Fous, Louison Coiffet et Leslie Nowicki pour le Trail de Bourbon. Alexandre Dépêche et Laure Rebuffet pour la Mascareignes, Corentin Fourni et Marcelle Puy pour la Métis Trail ou encore la team Vetyver du relais Zembrocal. Des traileurs, des "folles", des "fous" qui, durant trois jours, ont arpenté les sentiers de La Réunion. Bravo aux survivant.e.s qui ont franchi ou pas la ligne d'arrivée

Le Port : la jeune femme mortellement poignardée avait déjà été agressée par son ex conjoint

L'ex conjoint de la jeune femme mortellement poignardée est toujours hospitalisé. Il a été retrouvé dans une voiture au Port dans la nuit du samedi 19 octobre au dimanche 20 octobre 2024. Il été assis sur le siège conducteur du véhicule avec une plaie profonde au cou. A ses côtés se trouvait son ex compagne âgée de 34 ans. Elle présentait des blessures faites à l'arme blanche sur le haut du corps et au cou. Un couteau a été retrouvé aux pieds de l'homme. La piste d'un homicide suivi d'une tentative de suicide est privilégiée par les enquêteurs

Grandes marées : dans le lagon les coraux sont à nu, ne marchez surtout pas sur eux

Alors que La Réunion est en pleine période de vacances scolaire et que la chaleur a fait son retour, nombreux sont tentés d'aller se baigner dans le lagon. Un environnement où poissons et nageurs se côtoient au milieu du récif corallien. Ces prochains jours - en raison de la marée basse, les coraux sont particulièrement vulnérables. La Réserve naturelle marine de La Réunion rappelle donc qu'il est interdit de marcher ou de circuler sur les coraux, qu'ils soient à nu ou totalement immergés.

Football : l'AS l'Excelsior s'impose face à la Tamponnaise et empoche la coupe de La Réunion

L'Excelsior a remporté la coupe de La Réunion ce dimanche 20 octobre 2024 au stade Michel Volnay de Saint-Pierre. Les footballeurs saint-joséphois se sont imposés aux tirs au but (5-4) face à la Tamponnaise l'issue d'un match intense et disputé jusqu'au bout. C'est le 5ème titre de l'Excelsior

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau de début de semaine qui s'annonce

Après un week-end un peu humide, Matante Rosina pense que le soleil va rester bien accroché dans le ciel bleu ce lundi 21 octobre 2024. Quelques nuages vont de balader ici et là, mais rien qui ne viendrea gâcher la belle journée ensoleillée. Dites-lui le temps qu'il fait chez vous dans les commentaires.