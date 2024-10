Lagon de La Réunion : des coraux à nu... mais attention, interdiction de passer dessus

Alors que La Réunion est en pleine période de vacances scolaire et que la chaleur a fait son retour, nombreux sont tentés d'aller se baigner dans le lagon. Un environnement où poissons et nageurs se côtoient au milieu du récif corallien. Ces prochains jours - en raison de la marée basse, les coraux sont particulièrement vulnérables. La Réserve naturelle marine de La Réunion rappelle donc qu'il est interdit de marcher ou de circuler sur les coraux, qu'ils soient à nu ou totalement immergés.

Les grandes armées "stressent les massifs coralliens qui se retrouvent en partie hors de l’eau et les affaiblissent", explique la Réserve marine.

Vacanciers, baigneurs et utilisateurs d’engins de plage (SUP Paddle, Kayak,…), "circulez dans les chenaux entre les massifs de coraux et dans les zones sableuses uniquement".

Attendez la marée haute pour une exploration plus respectueuse du milieu.

Avec leur jolie branche et leur plaque, leur diversité de couleurs, les coraux font partie intégrante du paysage marin de La Réunion et font la fierté de l'île.

Plus les années passent, plus le nombre de coraux vivants diminue dans les eaux réunionnaises. On estime, selon les données scientifiques, qu’actuellement entre 20 et 30 % des coraux sont vivants, alors qu'ils étaient 40 % il y a plus de 20 ans.

Il faut continuer d’agir et les protéger sinon, il ne pourrait bien ne plus en avoir d'ici 2100.

Pour rappel, les coraux sont de petits animaux, en forme de mininaémone de mer qui peuvent constituer des colonies. "Ces polypes fabriquent un squelette commun qui pour certaines espèces deviennent les bases fondatrices d’un récif corallien", définit sur son site l’institut océanographique. En somme, les récifs coralliens sont constitués d’une multitude d’espèces de coraux qui ensemble forme un écosystème, c’est-à-dire un milieu naturel très spécifique constitué de différents végétaux et animaux.

