Coupe de La Réunion : l'AS Excelsior s'impose et remporte son cinquième titre

Ce dimanche 20 octobre 2024, au stade Michel Volnay de Saint-Pierre, s'est jouée la finale de la Coupe de La Réunion "Léopold Rambaud" opposant l'AS Excelsior à La Tamponnaise. La finale s’est conclue en faveur de l'AS Excelsior aux tirs au but sur le score de 5-4. L'équipe emmenée par Eric Assati connaît bien cette compétition pour l'avoir remportée déjà à quatre reprises. L'équipe soulève donc le trophée pour la cinquième fois (Photo : www.imazpress.com)

À la mi-temps, le score était de 0 à 0.

À la fin du temps réglementaire, rien n'était joué puisque le score était toujours nul.

Après 90 minutes de bataille acharnée, les deux équipes sont passées par les prolongations. Après 105 minutes de jeu, toujours pas de vainqueur. La Tamponnaise et l'AS Excelsior se neutralisaient toujours dans cette finale de la Coupe de La Réunion.

Après 120 minutes de bataille sans score, La Tamponnaise et l'AS Excelsior se sont affrontées sur les tirs au but.

La finale de la Coupe de La Réunion s’est conclue en faveur de L’AS Excelsior aux tirs au but sur le score de 5-4, remportant ainsi un match intense et disputé jusqu’au bout.

Voici la composition des équipes :

As Exclesior : Robert, Zamy (c), Gibel, Grondin.X, Grondin.J, Delgard, Angelo, Benoist, Attoumani, Fatima et Pascal

Remplaçants : Torney, Ajorque, Razah, Rakotondraibe et Lefevre

Entraîneur : Eric Assati

La Tamponnaise : Lebon, Fontaine (c), Hereson, Asselin, Mamy , Dany, Payet.E, Riviere, Nedelec, Bouzit et Fode

Remplaçants : Augias, Payet.M, Abedi, Rayapin et Bade

Entraîneur : Jean-Pierre Bade

L'année passée, c'était la Saint-Pierroise qui soulevait le titre. Mais l'équipe championne avait été battue par la Tamponnaise le 8 septembre dernier au stade Georges Lambrakis, après les prolongations.

De son côté, l’AS Excelsior s'était imposée face au Saint-Denis FC en prolongations au stade Michel Volnay.

